Arnoldo Wiens celebra condena a Hernán Rivas, pero cuestiona una justicia sometida al oficialismo

El precandidato a la presidencia para el 2028 por el movimiento Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens si bien celebró la condena contra el exsenador y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas, le restó mérito a una justicia que considera sigue sometida al oficialismo para perseguir a sus “enemigos”.

“Con la condena a Hernán Rivas, el Poder Judicial apenas cumplió con una tarea que desde hace tiempo tenía pendiente. Es más mérito de la ciudadanía y de los medios de comunicación que otra cosa”, apuntó Wiens.

El mismo incluso destacó que, sin la presión ciudadana, este caso no hubiese avanzado ni se hubiese llegado a “la sanción de un hecho evidente y descarado, que venía denunciándose desde hacía años en el ámbito político, en el foro de abogados y en la sociedad en general”.

Wiens fundamenta su recelo hacia la justicia basado en su propio caso, ya que está imputado por la Fiscalía por frenar el mamotreto del proyecto Metrobús. Pese a las fallas insalvables que impidieron su culminación durante el gobierno de Horacio Cartes, para salvar al ministro Ramón Jiménez Gaona lo terminaron persiguiendo a él.

“Por un largo periodo, el Ministerio Público, con la selectividad que lo caracteriza, tuvo mano blanda y falta de interés en el caso, mientras el sistema político ofrecía protección”, dijo Wiens.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Él mismo remarcó que todo ese tiempo en que la justicia no actuó, ahora lo terminaremos pagando como sociedad. “Tardaremos mucho en reparar el daño que se ha hecho a la confianza en el sistema de justicia”, sostuvo.

De hecho, el caso de Rivas es una muestra en sí misma del nivel más bajo de sometimiento de la justicia al poder político, que fue capaz de poner como juez de jueces a alguien sin siquiera título, ante lo cual, Wiens dijo que, mientras la justicia termine sometida, nunca habrá paz.

“Sin jueces y fiscales que dediquen su energía a los verdaderos delitos, en lugar de perseguir a los adversarios del oficialismo, sin una justicia independiente, no tendremos paz”, sentenció.