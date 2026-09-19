Soledad Núñez: “Camilo va a tener una camisa de fuerza” si llega a la Municipalidad de Asunción

La candidata a intendente de Asunción, Soledad Núñez, pidió a la ciudadanía ir a votar para hacer frente a los “votos cautivos y a la estructura oscura” que está instalada en la Municipalidad de Asunción.

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La intendentable de la Alianza Juntos por Asunción dijo, además, que al salir a votar de manera masiva se podrá hacer frente a “Don Dinero” que busca torcer la voluntad popular.

“Salgamos a votar el 4 de octubre, que no sea ‘Don Dinero’ el que termine decidiendo el futuro de nuestra ciudad. Estamos trabajando para defender la voluntad popular, pero necesitamos que todos salgan a votar para desalojar a esa estructura corrupta de la municipalidad”, dijo Soledad Núñez.

Manifestó que Asunción está destruida porque el dinero que debería ser destinado para la recolección de basura, bacheo de calles y hermoseamiento urbano se usa para financiar campañas políticas de algún candidato a concejal y del intendente.

“Asunción está en ruinas. Ya no aguanta más, se deben impulsar las reformas necesarias para recuperarla. El combustible para alimentar las campañas políticas sale de nuestros impuestos. Para retener el poder en Asunción se usa la municipalidad como caja de financiamiento”, sostuvo la candidata a intendenta aliancista.

Camilo va a tener una camisa de fuerza

Por otro lado, Soledad Núñez indicó que su adversario político, el cartista Camilo Pérez, está con las manos atadas, porque es sostenido por la misma estructura que llevó a la Municipalidad de Asunción a la situación actual.

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“Camilo, si llega, va a tener una camisa de fuerza porque está comprometido con la estructura. Tiene demasiados favores que pagar, clientelismo que sostener, viene con un patrón, con las manos atadas. Yo no me comprometí con nada, estoy con las manos libres”, dijo la intendentable.

Agregó que la Municipalidad de Asunción necesita una profunda reconstrucción y que si gana Camilo Pérez nada va a cambiar porque no va a poder quitar la estructura corrupta.

“Si la gente sale a votar, las mujeres, los jóvenes, allí está la victoria para ganar a la estructura. Estoy 100 por ciento segura de que soy la única persona que puede llevar los cambios a la Municipalidad de Asunción”, dijo Soledad Núñez.

Manifestó, además, que ella ya tiene experiencia en el saneamiento institucional, pues ya lo hizo en el pasado en el Ministerio de Urbanismo durante la presidencia de Horacio Cartes.

“Yo ya sé lo que es sanear una institución; ya lo hice en el ministerio. Me preparé, estoy preparada para hacer los cambios que la ciudad necesita”, puntualizó Núñez.