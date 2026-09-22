Asunción: En las fotos de Camilo y su equipo solamente falta Nenecho, dice Sole

Soledad Núñez declaró no ser anti colorada. «No, yo nunca hablo de buenos y malos, creo que esa no es una división realista», sostuvo al señalar que hay gente muy buena en todos los partidos, ya sea en la ANR, en el PLRA, en la derecha o en la izquierda.

«Yo soy independiente, no estoy afiliada a ningún partido», recalcó en una entrevista en el programa radial Franja Roja de Ñandutí,

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Sostuvo que por ello hace una invitación a todos a que «no miremos los colores, ya no es momento de los fanatismos, ya no es momento de votar simplemente por la polca o la pañoleta».

Dijo que, de ganar las elecciones municipales el 4 de octubre, trabajará con absolutamente todos los asuncenos sin mirar colores, tal como hizo durante toda su vida. Prometió que entre «todos los que queremos ponernos la camiseta y pelear y luchar y levantar nuestra ciudad, vamos a trabajar en conjunto».

Comuna usa fondos para Camilo

No obstante, denunció que la comuna capitalina, actualmente bajo control del Partido Colorado y del intendente interino Luis Bello (ANR, HC), usa fondos públicos para financiar la campaña de su oponente.

«Lo digo con total responsabilidad, hoy la municipalidad se está utilizando para financiar la campaña de mi adversario, y lo digo porque tengo conocimiento desde adentro», aseveró.

«Pero la buena noticia es que no todo está en venta en Asunción, que no todo tiene un precio y que los recursos, incluso el día de las elecciones, tienen un límite; hay un piso alto, pero hay un techo bajo», dijo.

Igualmente, ratificó que los candidatos de la ANR y de Honor Colorado no representan ningún cambio, así vengan supuestamente del sector privado con discursos de progreso.

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«Es que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Eso no es ningún equipo nuevo. En las fotos solamente falta Nenecho», dijo evocando aquella frase supuestamente atribuida a Alfredo Stroessner tras ser derrocado como dictador del Paraguay y ver la “nueva” cúpula que dirigía el país.

“Pide a los que no votan, salir a votar”

Finalmente, instó a la población a salir a votar el 4 de octubre al señalar que, si todos se quedan en sus casas, el oficialismo seguirá en el poder.

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«Acá la gente que va a marcar el resultado de estas elecciones es la que está en su casa cansada, la mamá que está harta de tener que esperar hasta altas horas porque no sabe si su hijo va a volver bien o no, porque vivimos en una ciudad poco iluminada e insegura, porque no hay transporte público nocturno para los estudiantes o para quienes van a trabajar hasta altas horas, o aquel padre que está también buscando un trabajo», dijo.

«Es esa mayoría silenciosa la que va a definir el resultado de las elecciones», aseveró.

Recalcó que en las elecciones municipales anteriores «170.000 personas no votaron y esas 170.000 personas representan un número mayor que los votos que recibió el intendente Nenecho».

«Si el que no suele votar, va a votar, definitivamente será una victoria contundente y sin discusión», finalizó.