“El que dice que no se puede echar planilleros miente; yo ya lo hice”, afirma Sole Núñez

“Yo les hablo de cómo vamos a acabar con la corrupción, cómo vamos a cerrar la PMT, yo les hablo de que nosotros vamos a acabar con los planilleros. El que dice que no se puede echar planilleros, está mintiendo, yo ya lo hice”, dijo la intendentable y exministra de la Vivienda del gobierno de Horacio Cartes.

Hizo estas declaraciones ante estudiantes de la Universidad Católica, durante un encuentro organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUCCA).

Durante la intervención a la comuna capitalina, ante las irregularidades en la gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) se reveló que el municipio tiene más de 9.000 funcionarios cuyas autoridades no pueden explicar dónde están o qué funciones realizan.

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Pide ir a votar para no tener una junta copada por la ANR

Abordada sobre cómo gobernará el municipio en caso de una eventual Junta Municipal con mayoría colorada, Núñez llamó a los jóvenes a salir a votar masivamente el domingo 4 de octubre.

Sostuvo que esta participación es clave para lograr el rescate de una capital que, dijo, “está devastada, mal administrada y a la que quieren que nos acostumbremos o que pensemos que así nomás debe ser”.

“Quiero que me den una oportunidad y también la oportunidad de tener una Junta que acompañe la transformación real, no de maquillaje, no de discurso, sino el cambio verdadero de la Municipalidad de Asunción”, enfatizó.

Indicó también que apunta a lograr 13 concejales en la Junta Municipal porque la disgregación de listas es mucho menor a la que hubo cinco años atrás, lo que contribuirá a evitar la dispersión de votos.

“Hace cinco años hubo 22 listas de candidatos a concejales y 40 mil votos quedaron finalmente sin representación en la Junta. Hoy se hizo un enorme esfuerzo por construir una lista que represente la unidad para que esos votos sean representados”, acotó.

Diferencia con Colorados: “los que fundieron la ciudad no la van a rescatar”

Consultada sobre cuál es la principal diferencia entre su propuesta y la que presenta el Partido Colorado, dijo que ella y su equipo vienen “a cambiar las cosas de verdad”.

“El mismo equipo que fundió el municipio no tiene la más mínima chance de poder rescatarlo”, afirmó Sole.