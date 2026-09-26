Camilo promete seguridad a universitarios y afirma que “no tiene techo de vidrio”

El candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez por la Asociación Nacional Republicana (ANR) presentó su plan de gobierno durante el “Encuentro Universitario sobre Propuestas para Asunción”. Conforme a los datos del encuentro, el postulante a la Intendencia capitalina fue a escuchar los reclamos de los estudiantes con vistas a las elecciones municipales del 4 de octubre.

La reunión fue organizada por la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUCCA). En el encuetro se abordaron los tres ejes centrales que Pérez proyectará en la capital. Durante la exposición, el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) Pérez dijo que su plan de gobierno apunta a que la Municipalidad “funcione” con “calidad de vida” y “orgullo ciudadano”.

Pérez dijo que pondrá especial énfasis en las acciones vinculadas a los problemas cotidianos de la ciudad y de los vecinos.

Respecto al área de la seguridad, el candidato a intendente de Asunción destacó la importancia de generar una ciudad más segura para los jóvenes y, particularmente, para los estudiantes que se movilizan diariamente por distintos puntos de Asunción.

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Pérez propuso la creación de la Policía Municipal de Cercanía, con tecnología y un sistema de monitoreo, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones que afectan a los ciudadanos.

Pérez asegura que “no tiene techo de vidrio”

“Soy un candidato sin techo de vidrio y no tengo ningún problema en responder los planteamientos que me hagan los jóvenes”, expresó Camilo Pérez, al dirigirse a los estudiantes de la UC.

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Agregó que tiene “una conexión muy fuerte con la juventud; el deporte me permitió generar esa sinergia durante muchos años y es justamente esa experiencia la que quiero llevar también a la ciudad”, afirmó Pérez, candidato a intendente de Asunción por el Partido Colorado.