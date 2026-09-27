Caso Rivas va a generar un caos jurídico sin precedentes, advierte Prieto

Entrevistado en el programa “No tiene nombre” de ABC Cardinal, Miguel Prieto (Yo Creo) dijo que el caso Rivas también exige que cada uno de los cómplices pague por el grado de responsabilidad o por el daño que cometió según el derecho penal paraguayo.

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“Creo que en el caso de Hernán Rivas en específico va a traer todavía mucha cola. Va a tener un efecto muy grande porque él fue miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, según la justicia, sin ser abogado”, aseveró.

¿Qué consecuencias tendrá el caso Rivas en la Justicia paraguaya?

Prieto dijo que ahora la gran pregunta es cómo quedan esos jueces que fueron separados del cargo con el voto de Hernán Rivas o los magistrados que fueron perdonados con su voto en el órgano extrapoder. “Yo creo que va a generar un caos jurídico sin precedentes”, sentenció.

No obstante, Prieto se mostró optimista al señalar que el caso Rivas puede ser el principio de una gran historia o de un gran cambio a nivel judicial.

En este contexto dijo tener sus propias críticas en especial a la Fiscalía, “porque estoy viendo cómo opera y estoy viendo la mano política de la Fiscalía en estos tiempos”, dijo en alusión a los procesos judiciales que afirma son impulsados por el vicepresidente de la República y presidenciable 2028 Pedro Alliana (ANR, HC).

¿Cómo afecta la injerencia política a la separación de poderes?

Recalcó que él sí se graduó de abogado y que en la universidad le enseñaron que en un Estado de Derecho rige el principio de la separación de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

“Lo que vemos en la práctica es una cosa, es que el poder político se inmiscuye mucho dentro del poder judicial y esta amenaza de un sector, del Poder Legislativo que viene de la mano de un movimiento interno del Partido Colorado, viola totalmente el principio de separación de poderes, que es un principio constitucional”, sostuvo.

Adelantó que en caso de ser electo presidente de la República jamás tendrá injerencia en cuestiones judiciales y sostuvo que la Corte, los jueces y fiscales tienen que trabajar de manera independiente.

“Y si cometen errores, tienen que ser sancionados por sus errores. Errores que cometen en el ejercicio de sus funciones, no por someterse a padrinazgos de legisladores, políticos o en este caso un vicepresidente de la República corrupto”, aseveró.

¿Por qué Miguel Prieto propone una reforma constitucional?

Sostuvo que debemos dejar de tener miedo a hablar en un futuro cercano a una reforma constitucional que separe lo jurídico de lo político y que senadores y diputados ya no formen parte del Consejo de la Magistratura, que elige las ternas de jueces y fiscales, ni del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que los juzga.

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En cuanto a los procesos judiciales que Prieto arrastra, dijo que en un principio también sentía la sensación que el oficialismo buscaba condenarlo para sacarlo de la carrera presidencial “pero en este momento me siento bastante confiado”, dijo.

Sostuvo que no va subestimar al adversario, pero que viendo los alegatos iniciales y los documentos presentados por la Fiscalía “Yo estoy convencido de que voy a ganar este juicio. Estoy plenamente convencido”, finalizó.