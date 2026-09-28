Riesgo de “megapuente” por falta de quorum: mañana habrá sesiones en ambas cámaras del Congreso

“Tenemos una tarea titánica para trabajar sobre el quorum”, había adelantado la semana pasada el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Hugo Meza (ANR), reconociendo que posiblemente muchos de sus colegas ya estarían 100% enfocados en los últimos detalles electorales antes de las municipales del 4 de octubre, a lo que se suma que varios están con “cola de paja” tras la condena por título falso de abogado contra el exsenador cartista y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Hernán David Rivas.

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Para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada para mañana a las 9:00 se establecieron 16 puntos, la mayoría de ellos poco conflictivos y sin ninguna relevancia para la mayoría cartista, lo que hace sospechar aún más que no habría quorum.

A esto hay que sumarle que principalmente los cartistas no están muy interesados en dar la cara tras la condena contra Hernán Rivas, sobre todo los que en el periodo pasado votaron para ponerlo como miembro del JEM, pese a que ya existía entonces una duda más que razonable sobre la legalidad de su “título de abogado”.

A esto hay que sumarle que el diputado Raúl Benítez (independiente) planteó un proyecto de declaración que insta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a anular definitivamente la matrícula del “abogado fantasma” Rivas, que hay que ver si acompañan los “estafados” del cartismo.

Incluso sin estas “excusas”, la falta de quorum en la Cámara Baja se ha vuelto la regla, antes que la excepción, el 82% de sus sesiones de este año no llegaron a culminar a consecuencia de la rabonería de una mayoría.

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Esto quiere decir que de las 45 sesiones (ordinarias y extraordinarias) en lo que va del año, en 37 de ellas no agotaron el orden del día, lo cual lograron solo en 8 ocasiones.

El nivel de irresponsabilidad de una mayoría es tal, que el pasado 8 de septiembre ni siquiera lograron agotar los apenas 7 puntos del orden del día, que quedaron tras postergar la mayoría de los puntos.

Ante esta situación, hace más de una mes que el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) supuestamente “ordenó” un proyecto de cambio de reglamento para endurecer las sanciones contra sus colegas raboneros, pero convenientemente, dicha modificación recién se presentará la próxima semana, tras las elecciones.

El cambio sustancial que supuestamente se pretende es modificar los requisitos para la justificación de ausencias, ya que ahora incluso se puede hacer de forma verbal y con posterioridad, sin requerirse siquiera explicaciones sobre el motivo.

Esto es básico y bastaría con aplicar a los legisladores el mismo régimen que por ejemplo se impone a los trabajadores “comunes” del sector privado, pero a la vez es necesario para aplicar los descuentos de salarios, que serían los únicos que dolerían a los legisladores.

Esto se debe a que el reglamento vigente también establece que los descuentos a la dieta se realizarán tras tres ausencias injustificadas consecutivas o cinco alternadas, requisitos que supuestamente se cumplen por lo anteriormente explicado, que falta una simple “comunicación” verbal o escrita para darse por “justificado”.

Senado incluso adelantó su ordinaria

Misma duda sobre la falta de quórum se cierne sobre la Cámara de Senadores, que también está convocada a sesionar mañana -de manera extraordinaria- también a las 9:00, en sustitución de su sesión ordinaria que es habitualmente los miércoles.

En su caso, por el tema electoral optaron por adelantar su sesión para mañana, con 8 puntos, aunque varios de ellos incluyen subpuntos en el orden del día, teniendo en cuenta que, a diferencia de periodos legislativos anteriores, en este caso varios de los miembros de la Cámara Alta son representantes del interior del país, y que también están abocados a acompañar a sus candidatos municipales.

De todos modos, esa no es excusa para ninguna de las Cámaras, ya que la ciudadanía les paga entre dieta y gastos de representación unos G. 37.900.000 al mes para legislar.