Elecciones municipales: TSJE continúa con la distribución de materiales en Asunción y Central

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) continuará este miércoles 30 de septiembre con el despliegue de insumos y equipos técnicos en Asunción y el departamento Central, como parte de la recta final de preparativos para los comicios municipales convocados para este domingo 4 de octubre.

El cronograma operativo establece que la distribución en las localidades del departamento Central se llevará a cabo el viernes 2 de octubre. Posteriormente, la jornada del sábado 3 concluirá el procedimiento con el envío directo de los recursos desde la sede central del organismo hacia los recintos electorales de la Capital.

Fase inicial de entrega se llevó a cabo el domingo

La fase inicial del operativo logístico comenzó el domingo pasado, enfocado en reabastecer a las zonas de más difícil acceso. Los primeros despachos se canalizaron hacia las localidades del departamento de Alto Paraguay, así como a los distritos de Itacuá (Concepción) y Puerto Pinasco (Presidente Hayes).

En total, la Justicia Electoral afirma que moviliza para estos comicios unos 14.711 maletines electorales, sumando una unidad de contingencia por cada recinto, y una cantidad equivalente de máquinas de votación. Además, la flota tecnológica incluye 2.094 equipos de respaldo y 1.187 destinados al entrenamiento de los votantes, repartidos entre 263 distritos de todo el territorio nacional.

La metodología de entrega adoptada por la Justicia Electoral desde hace unos años es enviar primeramente el material a los lugares más lejanos para que llegue en tiempo y forma. Para el final se realizan las entregas en las ciudades más cercanas, como la capital y sus alrededores.

Fallas de energía: Máquinas de votación funcionarán aun si hay cortes de luz

Por otro lado, desde la institución aseguraron que las máquinas de votación están preparadas para funcionar sin problemas incluso si se corta la luz. Cuentan con una batería interna con capacidad para operar durante más de 12 horas seguidas, lo que garantiza que la votación no se interrumpa por fallas en la red eléctrica ni por el intenso calor.

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Así mismo, señalan que si una máquina llega a fallar, se puede cambiar de inmediato por otra de repuesto sin perder ninguna información. Esto es posible porque el equipo no guarda los votos en su memoria interna, sino en el boletín impreso. Para continuar la votación, solo hace falta conectar la nueva máquina y pasar la tarjeta de la mesa.