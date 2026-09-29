“En ambos equipos tenemos averiados”, dice colorado disidente ante críticas a Camilo Pérez

Óscar “Nenecho” Rodríguez fue electo en el 2021 como intendente de Asunción al participar como candidato del Partido Colorado, respaldado por el movimiento interno hoy oficialista, Honor Colorado. El 22 de agosto del 2025 presentó renuncia a su cargo ante su inminente intervención y destitución por la Cámara de Diputados a raíz del desvío de G. 500 mil millones de los bonos que debían ser destinados a obras, entre otras causas penales.

Hoy el mismo movimiento y partido proponen a Camilo Pérez como candidato e incluso se presenta con el eslogan “Asu puede cambiar” para las elecciones municipales 2026 que se realizan el domingo, cuando quien asumió como intendente tras la renuncia de Rodríguez fue Luis Bello, también del mismo movimiento y partido.

Ante el cuestionamiento sobre que los responsables de la crisis financiera que atraviesa hoy la Municipalidad de Asunción son del mismo partido y movimiento que del candidato que el domingo pugnará por la intendencia de Asunción, el diputado colorado disidente, Daniel Centurión, respondió que en ambos bandos, el oficialista y el opositor hoy liderado por Soledad Núñez, “hay averiados”.

“Si nosotros miramos de un lado, hay un equipo que políticamente es el más importante que le sostiene a Soledad Núñez. Ahí tenés a gente que está hace 30 años en la Junta Municipal y que siempre lideró la Municipalidad de Asunción, amén del color que sea, así que en ambos equipos tenemos averiados y la gran decisión la tiene la ciudadanía”, sostuvo.

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“Llegamos fortalecidos”, sostiene diputado colorado

Con respecto a cómo llega el Partido Colorado para las elecciones del domingo, aseguró que “llegamos fortalecidos”, además expresó que cree que la Asociación Nacional Republicana (ANR) ha consolidado en Asunción “una gran unidad”, al tener lo que calificó como “un excelente candidato” al referirse a Camilo Pérez, por lo que dijo que están “seguros que a partir del 5 de octubre va a empezar una nueva historia para Asunción”.

“Lo que siempre hemos conversado con Camilo es de que desde el día uno él comience a generar una gestión radicalmente opuesta a la que nos vino gobernando en Asunción los últimos 10 años”, manifestó.

Consultado sobre los sondeos, dijo que se tratan de las famosas “guerras de las encuestas” que se dan en cada proceso electoral. También dijo que Camilo demostró ser un gran trabajador al recorrer los 69 barrios de Asunción cuatro o cinco veces, lo que le da un acercamiento a la ciudadanía, lo que les da fortaleza y confianza para que el 4 de octubre puedan capitalizar “una gran victoria para el partido”.

Destacó que Pérez fue un gran aperturista al sentarse a conversar con todos los sectores internos de la ANR, que también trascendió las fronteras partidarias y hoy se consolidó como el candidato de la ciudadanía asuncena.

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Firma del contrato colectivo “está mal”, según Centurión

Respecto a la firma del nuevo contrato colectivo que firmó el intendente de Asunción, Luis Bello con tres de los sindicatos de funcionarios de la institución, que actualmente está en estudio de comisión de la Junta Municipal, Centurión dijo que “está mal desde todo punto de vista”.

“Eso se debe postergar y tiene que ser la nueva administración que tiene que revisar las finanzas municipales, porque la Municipalidad no está bien, la Municipalidad está en terapia intensiva, está destruida financieramente y moralmente. Yo creo que es un error, yo no sé de qué sector del Partido Colorado, no sé si esto viene desde desde la Intendencia o de la iniciativa de algunos concejales, pero lo que conversamos con Camilo, él está tomando totalmente distancia de esa decisión, que repito, es absolutamente errada”, sostuvo.

Dijo que la propuesta del nuevo contrato colectivo es una irresponsabilidad, pero que no es una carga que tiene que tener el Partido Colorado, ya que aseguró que la ANR cuenta con nuevos candidatos para la renovación de la Junta Municipal.

Sobre el saneamiento de las finanzas de la municipalidad, dijo que desde el día uno, “caiga quien caiga”, se va a realizar, ya que que no se puede seguir protegiendo ni ser cómplices, de sea quien sea el funcionario que toca el dinero público y en este caso, al ser correligionarios, tienen una doble responsabilidad.

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“Si metieron la mano en la lata, que sea la administración municipal que llegue, en este caso con Camilo Pérez a la cabeza, quien sanee finalmente y dé una ejemplar gestión remitiendo todos los antecedentes al Ministerio Público. De hecho, hay procesos penales abiertos con respecto a administraciones anteriores, pero fortalecer eso con nuevas documentaciones y que la justicia haga lo suyo”, refirió.

También dijo que “se tiene que echar a patadas y perseguir penalmente a los planilleros”, siendo esta una de las prioridades de la nueva gestión, ya que consideró que son una carga presupuestaria, además deun mal ejemplo para el resto de los funcionarios.