Título falso de Rivas: “No es que fuimos jodidos nosotros nomás”, afirma ‘Beto’

Según el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, el caso de su condenado excolega Hernán Rivas “es un hecho realmente lamentable”, pero también apuntó que “tuvo su pecado original en la Cámara de Diputados”.

Reconoció que “nosotros también hemos sido en cierto modo responsables”, ya que desde la Cámara Alta también se dio el acompañamiento a “una farsa”.

En realidad, pese a un montón de cuestionamientos sobre su formación profesional y presencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el oficialismo lo protegió por varios años hasta que recientemente fue condenado a ocho años de cárcel por su título falso y rápidamente se desmarcaron de él.

“Es un bochorno, hay que decir las cosas por su nombre; tiene que ser analizado con mucha mayor profundidad. Esto no termina solamente con Rivas”, declaró.

Lea más: Caso Rivas y seguridad jurídica: gremios alertan que fallas institucionales pueden afectar la inversión

“No es que fuimos jodidos nosotros nomás”

Pese a la protección dentro del Congreso Nacional, Ovelar cuestionó a quienes mocionaron a favor de Rivas para integrar el JEM, entre ellos mencionando a Enrique Kronawetter y Óscar Paciello, abogados a quienes calificó como “notables juristas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Formaron parte ministros de la Corte Suprema de Justicia, o sea, no es que fuimos jodidos nosotros nomás, no. La gente que entiende de materia jurídica también formó parte”, argumentó.

El cartista mencionó que el título presentado por Rivas contaba con un sello del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y que las firmas en el documento en sí no serían falsas.

“Creo que corresponde pedir disculpas públicas a la ciudadanía, yo lo hago de manera particular; creo que tendríamos que hacerlo como cuerpo colegiado. Hay muchos títulos falsos, este es un caso apenas y creo que ahora tenemos una gran posibilidad de ir al fondo. Nosotros también hemos sido corresponsables cuando creamos universidades de garaje en su momento; yo y la senadora Blanca Ovelar nos opusimos siempre”, recordó.

Finalmente, dijo que “hablando de manera genérica” sobre la situación en Paraguay, hay “profesionales con títulos falsos que pululan en toda la República”, una situación que se acrecentaría aún más en la función pública por el plus de asignación salarial por título obtenido.

Lea más: Hernán Rivas operaba detrás de Jorge Bogarín en causas decisivas