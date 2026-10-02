Análisis electoral: Si hay descontento y desmotivación, la ANR ganará por su estructura, según Filártiga

El analista político Camilo Filártiga advirtió que lo peor que podría pasar en Asunción es que el descontento y la decepción generen una baja participación de votantes, escenario que beneficiaría a la aceitada estructura del Partido Colorado (ANR).

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En entrevista con ABC Digital, Filartiga explicó que este domingo no solo se disputan los cargos locales en más de 30 partidos, 22 movimientos y 200 alianzas en todo el país, sino también el predominio político territorial.

¿Cómo afectan las elecciones municipales de Asunción a las generales de 2028?

Filartiga remarcó que el país se encuentra en un “superciclo electoral” de tres años consecutivos que desembocará en las internas para las elecciones generales de fines del 2027 y los comicios de abril de 2028.

“Los resultados y la posible reconfiguración o no de este escenario, desde mi punto de vista van a ser determinantes para el 2028”, aseveró el politólogo.

Agregó que, “dependiendo de los resultados del domingo, para el 2028, tanto para la oposición como para el Partido Colorado, van a estar bastante condicionadas”.

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¿Por qué la abstención y el descontento benefician a la ANR?

Respecto al electorado sin afiliación partidaria, el analista indicó que el riesgo principal es que el desencanto con la gestión política en la capital derive en desmovilización e insatisfacción ciudadana.

Recordó que los partidos tradicionales, principalmente la ANR, cuentan con un aparato electoral “muy aceitado y en pleno funcionamiento”. En contrapartida, la oposición enfrenta la dificultad de aglutinar a diversos sectores, por lo que “no hay una estructura homogénea en ese bloque”.

¿Qué desafío enfrenta la oposición en la Intendencia de Asunción?

Aunque destacó que la oposición trabajó “con antelación” en establecer acuerdos, señaló que “siempre queda la duda sobre cómo va a operar la estructura”, dado que los principales referentes y la aspirante a la intendencia no cuentan con un aparato institucional propio.

“Si bien tiene el apoyo del PLRA, es un actor independiente”, afirmó sobre Soledad Núñez. En ese sentido, puntualizó que el reto estará en evaluar cómo se movilizarán la dirigencia de base y los comités liberales para asegurar el voto.

Finalmente, Filartiga enfatizó que la oposición requiere una participación masiva para ser competitiva frente a un adversario tradicionalmente fuerte en las urnas.