Bachi Núñez admite que tras las municipales se acrecentará la puja por el poder en el cartismo

A dos días de las elecciones municipales, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, admitió que las disputas internas dentro de Honor Colorado no terminarán con los comicios, sino que se acrecentarán después de conocer los resultados.

“Se van a acrecentar positivamente en el sentido de la lucha por los espacios de poder”, afirmó el senador colorado al ser consultado sobre las peleas y discusiones dentro del movimiento.

Núñez explicó que la disputa estará vinculada con la conformación de las próximas listas y candidaturas. Mencionó la pelea por espacios para el Senado, la Cámara de Diputados, las juntas departamentales y las candidaturas a gobernador.

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El titular del Senado también señaló que los resultados municipales permitirán medir el peso de los distintos liderazgos colorados. En ese sentido, diferenció entre dirigentes con liderazgo nacional, departamental y distrital.

Sobre eventuales fugas dentro del oficialismo, sostuvo que forman parte de la dinámica política y recordó que el Partido Colorado llegó a tener una importante representación de gobernadores, senadores y diputados.

“Si se van 2 del oficialismo, 3 van a venir. Es la dinámica. Acuérdense de que hasta en el periodo anterior nosotros teníamos todos los gobernadores, todos los senadores y diputados”, indicó.

Minimizó la fuerza de la disidencia y que las fugas del sector vayan a parar a la disidencia: “No creo posible, uno va a donde tiene expectativa de ganar”.

“Yo no veo una expectativa de ganar, con mucho respeto, en la disidencia. Veo que están un poco, no sé, desorganizados. No hay un líder de líderes y Mario Abdo no está muy involucrado, no asume. Entonces, si uno quiere ser líder, tiene que asumir. Y aparte de asumir, seguramente tiene que poner”.

Senador Nuñez minimiza denuncia de Ever Villalba

En otro momento, Núñez cuestionó la denuncia presentada por el senador liberal Ever Villalba sobre un supuesto atropello de morada en Yataity del Guairá, donde, según la denuncia, personas habrían ingresado a una vivienda para exigir la devolución de credenciales electorales.

El titular del Senado calificó la denuncia como una forma de “abrir el paraguas” ante una eventual derrota de la oposición en las elecciones municipales.

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“La denuncia proviene del senador Ever Villalba, que como es clásico hace denuncias ya abriendo el paraguas para una eventual derrota a nivel nacional”, afirmó.

Núñez sostuvo además que la oposición cuenta, según su apreciación, con mayoría en la Justicia Electoral y representantes en las mesas de votación. Mientras tanto, dijo que los colorados están concentrados en preparar la logística electoral y sus equipos de control.

Caso OGD: Senado analiza una salida para evitar remates

Núñez confirmó que desde el Congreso analizan alternativas para ayudar a las familias cuyas viviendas podrían ser rematadas en el marco del caso González Daher.

Según explicó, los asesores del Congreso están trabajando en una posible salida jurídica y ya se prevé una reunión para el próximo martes con representantes vinculados al caso. El senador mencionó al abogado Óscar Tuma. “Estamos viendo la posibilidad de tratar de ayudar para que no se llegue al remate”, manifestó.

El senador mencionó la posibilidad de analizar la aplicación o eventual modificación de la legislación relacionada con la Senabico, aunque aclaró que primero se debe determinar cuál es la salida que corresponde dentro de las normas vigentes. “Sí, me preocupa que más de 100 personas que tienen viviendas estén con un peligro de remate de sus casas”, expresó.

El caso involucra a propietarios de viviendas que fueron afectadas por las medidas adoptadas sobre bienes vinculados a los condenados por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo.