Denuncian guardias privados armados y faltante de máquinas para votar en Villa Elisa

Durante la jornada previa a la apertura de las mesas para las elecciones municipales, referentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) denunciaron públicamente la presencia de guardias de seguridad privados, vestidos de negro y con mochilas, desplegados en los accesos y portones de los 12 locales electorales de la ciudad.

A esta irregularidad se sumó un reclamo formal por el presunto faltante de una máquina de votación electrónica en la escuela Catar del barrio Mbocayaty, hecho que desató acusaciones cruzadas entre las dirigencias partidarias locales.

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Frente al alboroto generado por la presencia de estos guardias privados, la apoderada del Partido Colorado, Ursulina Jiménez, salió al paso para justificar la contratación del servicio de seguridad de civil. La referente oficialista argumentó que la medida se tomó por temor a sufrir hechos de violencia, asegurando que ella misma fue víctima de una brutal agresión física por parte de un integrante liberal de la Junta Cívica durante el retiro de los útiles electorales en la sede judicial.

“Optamos por esa seguridad porque fuimos muy maltratadas. Le pegaron a una compañera y hoy me tocó a mí. El jefe de campaña decidió darnos protección para resguardar a los personales que van a estar trabajando. No están armados y van a permanecer afuera”, aseveró la apoderada.

Denuncias y sospechas sobre mochilas

Por su parte, la diputada liberal Dalia Estigarribia señaló que los custodios contratados por la ANR se apostaron inicialmente con bolsos y mochilas, lo que generó sospechas entre los apoderados de la oposición de que pudieran estar portando armas de fuego ocultas en el perímetro de las escuelas.

Ante esto, el PLRA solicitó la urgente verificación por parte de los efectivos de la Policía Nacional para garantizar que no existan personas armadas cerca de los electores.

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Estigarribia expresó que el Partido Liberal también se ve forzado a movilizar a sus propios custodios si las autoridades no imponen orden de forma inmediata. “Nos parece llamativo e innecesario este alboroto. Siempre terminamos las elecciones en Villa Elisa de manera pacífica, pero si ellos ponen guardias, nosotros también tenemos el derecho de desconfiar y colocar nuestra propia gente para vigilar”, manifestó la parlamentaria.

Faltante en el acta de máquinas de votación

El clima de zozobra se profundizó con el reporte de inconsistencias en el inventario de las urnas electrónicas entregadas en el local de la escuela Catar (Marangatú). Según detalló la representación liberal, en el acta de recepción oficial y en el sistema informático figuran 27 máquinas asignadas a la institución, pero al realizar el conteo físico dentro del recinto solo se encontraron 26 artefactos.

Los técnicos de la Justicia Electoral iniciaron un rastreo urgente para determinar si se trató de un error de carga administrativa o si la máquina ausente se encuentra retenida indebidamente en algún domicilio particular.