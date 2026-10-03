Diputados prevé flojo orden del día tras elecciones municipales

La Cámara de Diputados, viene acarreando una sistemática irresponsabilidad de una mayoría por no llegar a agotar el orden del día de sus sesiones. Solo 8 de las 47 sesiones que convocaron este año lograron concluir los temas.

Este martes se podría llegar a la rabona 40, de no lograr tratar todos los temas en su sesión ordinaria convocada para las 9:00.

Entre los 17 puntos del orden del día, hay principalmente proyectos que vienen siendo postergados hace varias semanas justamente por no ser de interés de la mayoría cartista en la Cámara Baja.

Entre ellos, el proyecto para dar una pensión mínimamente digna a personas con discapacidad, el cual ya fue sancionado en general, pero hace meses viene pateándose para adelante su estudio en particular.

La postergación en particular hace que en la práctica el proyecto siga cajoneado de manera indefinida, ya que no corre el plazo de sanción automática.

De hecho, la aprobación en general se dio por insistencia del diputado abdista Roberto González (ANR; Añeteté), el pasado 3 de marzo, en la primera sesión de este año tras el receso parlamentario. Hasta ahora no se logra finiquitar, ya que los cartistas pidieron tiempo supuestamente para afinar el proyecto.

Sin embargo, aparentemente detrás de la dilación no hay voluntad para su aprobación, ya que de hecho el año pasado el presidente de la República, Santiago Peña vetó una iniciativa similar alegando que no existían recursos para cubrirlo.

El proyecto en estudio en Diputados plantea otorgar a personas con discapacidad severa (diagnosticada por entes estatales) una pensión igual a la de los adultos mayores (G. 724.762 en la actualidad).

Otros puntos no tratados la semana pasada

Como el pasado martes no llegaron a tratar ni un punto del orden del día, varios de ellos volvieron a ser incluidos para la próxima sesión ordinaria, como ser el proyecto que plantea declarar la corrida de toros (Torín) como patrimonio cultural del Paraguay.

La iniciativa genera controversia por el rechazo de grupos civiles de defensa de los animales, incluida la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal,debido a que implica el uso de toros con fines de entretenimiento, pese a que en nuestro país la práctica no implica el sacrificio de los animales como en España.

Ante esto, la Cámara de Diputados había modificado el proyecto, cambiando el reconocimiento del torín por el de las “fiestas patronales”, eliminando toda mención a la práctica.

Aparte de los ya citados, también se incluyeron tres proyectos de expropiaciones y uno de desafectación, así como infaltables pedidos de pensión graciable.