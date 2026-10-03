Máquinas y útiles electorales llegan a locales de Ayolas

La distribución, a cargo de la Junta Cívica y funcionarios de la Justicia Electoral de este distrito, se realizó aproximadamente a las 12:00 de hoy. Las tareas se realizaron en el marco de las elecciones municipales 2026, que se desarrollarán en Ayolas este domingo 4 de octubre.

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En Ayolas están habilitados unos 14.680 electores para votar el próximo 4 de octubre, en una jornada en la que tres candidatos pugnarán por la Intendencia. Entre las agrupaciones con mayor cantidad de afiliados se encuentran la Asociación Nacional Republicana (ANR), con 9.996 afiliados, y el PLRA, con 3.640.

En la Escuela Básica N ° 1915 “Agustín Pío Barrio” también se habilitarán 20 mesas para 6.972 electores. En tanto, la Escuela San Antonio de Padua (Corateí) albergará a 788 votantes, distribuidos en dos mesas. En cada local se dispondrá de una máquina de votación de contingencia. En el Colegio Villa Permanente estarán habilitadas 20 mesas para un total de 6.920 electores.

La apertura de los locales de votación está prevista para las 07:00 y el proceso electoral se extenderá hasta las 17:00. Desde las 06:00, las autoridades del fuero electoral iniciarán la entrega de las máquinas de votación y los útiles a los miembros de mesa.

La funcionaria de la Justicia Electoral de Ayolas, Aidé Diarte, señaló que está permitido votar con la cédula de identidad vencida. Sin embargo, las constancias o comprobantes de documentos en trámite no tendrán validez para sufragar.

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Tres candidatos para la Intendencia

Para la Intendencia de Ayolas figuran tres candidatos: José Mutti (ANR – Añetete); Denis Dioff (Yo Creo), por la “Alianza Recuperando el Paraíso”; y Andrés Morel, por el Partido Patriota Independiente (PPI).

Para las concejalías se presentan diversas listas respaldadas por agrupaciones como la ANR, la alianza entre el PLRA, Yo Creo y Participación Ciudadana, además del Partido Encuentro Nacional (PEN).