Tras críticas por consultorías, publican licitaciones para obras en hospitales

A finales de 2025, el Ministerio de Salud,a través de su Gerencia de Proyectos a cargo de Ana María Sanabria Benítez, informó al Banco Interamericano de Desarrollo que en el primer trimestre de este año iban a empezarlas obras del “Programa de Fortalecimiento de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud basadas en la Atención Primaria de la Salud”, financiada con un préstamo de US$ 45 millones.

Sin embargo, hasta setiembre, solo se reportaron millonarias contrataciones de consultores y gastos administrativos. Obras en cuatro hospitales El 27 de setiembre, ABC difundió los detalles de las costosas consultorías y, dos días después, empezaron a “actualizar” los reportes y llamados.

Lea más: Auditorías y consultorías “de oro” en municipios y gobernaciones

En la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas consta que recién el 29 de setiembre se publicaron todos los documentos de la Licitación6319 -LPN 2/26 “Readecuación de los Hospitales Distrital de Horqueta, General de Santa Rosa del Aguaray, Distrital de General Aquino y Regional de Caazapá”.

Las obras están impulsadas en el marco del mencionado programa. En el pliego de bases ycondiciones se detalla que se prevén obras en los sectores de quirófano, maternidad, laboratorio y urgencias, de los cuatro nosocomios. No se detallan los precios estimativos.

Lea más: Estado adjudicó G. 475.835 millones en consultorías y auditorías externas

Reportes incompletos

Paralelamente, también el 29 y 30 de setiembre se subieron dos nuevos reportes de Salud al portal del BID. Uno es el aviso específico de adquisiciones donde se informa de la solicitud de ofertas para dar inicio a las obras de rehabilitación en los mencionados hospitales y otro es el plan de adquisiciones. Los archivos nuevamente registran múltiples espacios en blanco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ejemplo, no se completaron los requisitos de calificación para los oferentes que envíen sus propuestas para las obras, que deberán presentarse solo de manera presencial hasta el 27 octubre.

El Plan de Adquisiciones difundido esta semana sigue señalando que consultores adjudicados hasta por casi G. 900 millones tienen fechas de fin de contrato del año 2024, pese a que el Ministerio de Salud ya remitió el listado de empleados destinados aeste programa y la finalización de los contratos va de diciembre del 2026 a julio del 2029.

Consultores contratados

Por otra parte, a través de un pedido de acceso a la información pública, la gerente, Ana María Sanabria, informó que para este programa cuenta con un plantel de 14 contratados.

Aseguró que fueron seleccionados mediante la “comparación de las calificaciones”, prevista por las políticas del BID para la contratación de consultores. El salario más bajo es de G. 8.760.000, pero casi todos los empleados perciben entre G. 20 y 29 millones al mes. Los archivos publicados por canales oficiales hasta el mes pasado consignaban solamente millonarias cifras totales , con plazos breves de contrato por cada consultor.