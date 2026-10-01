Peña niega que persista tensión en la ANR y afirma que el Partido Colorado llega fuerte a las municipales.

El presidente de la República, Santiago Peña, negó que persista la tensión interna registrada semanas atrás dentro de Honor Colorado y aseguró que el Partido Colorado llegará “fuerte” a las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre. El mandatario afirmó que mantiene un diálogo fluido con el presidente de la ANR, Horacio Cartes, y que actualmente todos los sectores trabajan para las elecciones.

Peña fue consultado sobre la situación interna del Partido Colorado durante su visita de este jueves al departamento de Guairá y aseguró que la organización partidaria se encuentra trabajando de cara a los comicios municipales. “El Partido Colorado llega fuerte”, afirmó el mandatario.

Según Peña, en las últimas internas participaron alrededor de 1,4 millones de electores y fueron seleccionados más de 500 candidatos a intendentes y más de 5.000 candidatos a concejales municipales. El presidente sostuvo que ese proceso demuestra, a su criterio, la capacidad de movilización y participación interna de la ANR.

Peña también instó a los ciudadanos a participar de las elecciones municipales y resaltó el papel de las intendencias y juntas municipales en la gestión de los problemas cotidianos de la población.

“Los gobiernos municipales son muy importantes, particularmente porque son los que están más cerca de los problemas de la ciudadanía”, manifestó.

La declaración del mandatario se produce luego de las diferencias públicas que se registraron en septiembre dentro de Honor Colorado en torno a la conformación de la chapa presidencial para las elecciones de 2028.

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El conflicto se hizo visible después de que el presidente de la ANR, Horacio Cartes, anunciara a Juan Carlos Baruja como su preferencia para acompañar a Pedro Alliana en la fórmula presidencial. Alliana, sin embargo, había afirmado que él anunciaría a su dupla recién después de las elecciones municipales del 4 de octubre.

La situación generó pronunciamientos de distintos referentes del movimiento y pedidos para bajar el nivel de confrontación interna antes de las municipales.

El propio Peña había optado entonces por minimizar la disputa y señalar que buscaba “sumar y multiplicar”, sin ubicarse públicamente a favor de ninguno de los sectores en pugna. Días después, Cartes y Alliana mantuvieron una reunión en la que mostraron una postura más conciliadora.

Consultado nuevamente sobre el escenario interno, Peña afirmó que actualmente mantiene “un diálogo fluido” con el presidente del Partido Colorado.

“Yo desde la Presidencia de la República, él desde la Presidencia del partido, estamos todos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que la democracia salga fortalecida, para que el Partido Colorado salga fortalecido”, expresó.

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El mandatario evitó referirse en profundidad a la disputa por la futura candidatura a la Vicepresidencia y centró su mensaje en la jornada electoral del domingo.