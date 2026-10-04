Concepción: “Berni” Villalba logra el rekutú

En una jornada marcada por la lluvia y una participación que superó el 50%, fue electo intendente municipal del distrito de Concepción, Bernardo “Berni” Villalba Ayala (ANR). De esta manera logra el rekutú, porque en los comicios del año 2021 ganó la intendencia. En aquella oportunidad, el Partido Colorado triunfó luego de 26 años.

La victoria fue muy amplia por sobre el liberal Alejandro “Tati” Urbieta, quien ya había sido intendente por dos periodos consecutivos.

La ANR también obtuvo una gran mayoría en la Junta Municipal donde 8 de los 12 ediles serán colorados.

Elecciones municipales en Concepción, con incidentes

En Belén, situada a 20 kilómetros de la ciudad de Concepción, miembros de mesa, afiliados al PLRA, del local electoral ubicado en el colegio nacional Carlos Antonio López denunciaron supuestas irregularidades y se retiraron del lugar.

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La misma situación se presentó en la comunidad denominada Peguahomí, distrito de Belén.

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Los apoderados del PLRA denunciaron los casos y pidieron la nulidad de las elecciones en este distrito.

Mientras que en la ciudad de Yby Yaù, Rocío Elizabeth Ferreira de Figueredo (46) denunció que fue agredida, con un golpe en el rostro, por parte de Migdonio Salinas Cabañas (63), supuesto apoderado de la lista 5 (Alianza).

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El hombre fue aprehendido por la Policía Nacional, pero luego fue puesto en libertad por el fiscal Joel Barreto.

Intendentes electos en Concepción en estas elecciones municipales