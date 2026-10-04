Denuncian irregularidades con voto asistido en el Colegio Ignacio A. Pane

Luis Narvaja, apoderado de la Alianza Unidos por Asunción, expuso su disconformidad ante la presencia recurrente de personas acompañando a votantes en la mesa número ocho. El representante opositor sostuvo que las normativas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) limitan estrictamente este tipo de asistencia.

“Acá lo que se está poniendo lastimosamente en práctica es algo que la resolución del TSJE dice, que el voto asistido solamente van a ser en dos casos. Por una parte, una persona con dificultad visual (...) y por el otro lado, un impedimento físico, que sería la parte de las manos”, afirmó Narvaja.

Asimismo, alertó sobre supuestas maniobras para incidir en el sufragio. “Acá lo que la realidad está diciendo es que hay gente contratada que finge ser acompañante de adultos mayores, inclusive gente joven, para entrar y votar”, agregando que mediante esta práctica “hacen que la gente garantice que ese voto se vaya hacia ellos (Partido Colorado)”.

Por su parte, la delegada electoral de la Junta Cívica, María Selva Rodríguez, rechazó las acusaciones e insistió en que las actuaciones se ajustan al marco normativo y argumentó la prevalencia de la ley por sobre las resoluciones administrativas.

“Resulta que el Tribunal de Justicia Electoral sacó una resolución donde ellos dicen que solamente una persona puede asistirle, pero como persona de derecho nosotros hacemos valer la ley, porque por orden de prelación, la ley es superior a una resolución”, dijo.

“Una cosa es la verdad real y otra cosa es la verdad legal (...) Como persona de derecho sé perfectamente hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde no (...). Voy a aplicar la ley, le guste a quien no le guste”, expresó.

Rodríguez acotó que en el contexto de los comicios “cada uno lleva agua a su molino” y que se remitirá a las actas oficiales.

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Abogado encaró a delegada electoral

El abogado Federico Campos López Moreira se hizo eco de las quejas de los apoderados de la oposición respecto a la conducta de la delegada María Selva Rodríguez. El profesional se dirigió a la mujer con quien protagonizó un fuerte cruce frente a la presencia policial.

Disputa por jerarquía de las normas y composición de las mesas

Más allá del incidente puntual con los electores, el cruce de posturas expuso una discusión jurídica sobre la validez de las reglamentaciones del TSJE frente al Código Electoral.

Mientras el sector opositor defendió la fuerza obligatoria de las resoluciones del órgano electoral para regular el procedimiento, la delegada cívica argumentó la jerarquía de las leyes basándose en el principio de prelación de normas de la pirámide de Kelsen.

A este debate se sumaron los reclamos sobre la falta de equilibrio en la fiscalización de las mesas, donde el apoderado de la Alianza señaló que en la mesa número ocho la presidencia liberal quedó en minoría frente a una mayoría de integrantes del Partido Colorado, lo que a su criterio dificultó el control de los ingresos al cuarto oscuro.

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