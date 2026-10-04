Elecciones municipales: complicaciones con Mesa Accesible y voto asistido en Naciones Unidas

El principal problema reportado durante la mañana afectó a los electores de la tercera edad que acudieron a votar en el Colegio Naciones Unidas sin conocer el procedimiento de asignación de mesas.

El apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rodolfo López, explicó que este local de votación reúne históricamente a un gran número de adultos mayores que no se inscribieron previamente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para sufragar en la mesa accesible.

“Desde tiempos inmemoriales, Naciones Unidas tiene un caudal importante de gente de la tercera edad y la gente no está acostumbrada a inscribirse en la Mesa Número 1, que es la Mesa Inclusiva, donde tiene el acceso diferenciado a pocos metros de la entrada del local”, señaló López.

Esta desinformación obliga a los votantes con movilidad reducida a desplazarse hasta los sectores más alejados del recinto. “La gente no se inscribe por desconocimiento y tiene que venir hasta este lugar del fondo. A veces en la mesa tienen problemas de tener que venir a caminar todo ese trayecto de casi mil metros, porque la entrada está muy lejos de las mesas”, agregó el apoderado.

Respecto al inicio de la jornada, López mencionó que se dieron discusiones en la conformación de las mesas con la oposición: “Tuvimos los clásicos incidentes de sustitución de miembros, pero pudimos llegar a un acuerdo y cubrimos nosotros la mayoría de las mesas”.

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“Laguna legal” en el voto asistido

Por otro lado, la jornada electoral sumó cuestionamientos a raíz de denuncias en redes sociales sobre un miembro de mesa que habría acompañado a un ciudadano al momento de emitir el sufragio.

Al ser consultado sobre esta situación, López afirmó que el Código Electoral no autoriza la intervención de las autoridades de mesa en el acto del voto, pero reconoció imprecisiones en la normativa vigente.

“Realmente no está permitido que el miembro de mesa asista en este caso al elector, pero sí hay una laguna muy grande en el Artículo 217 que establece que las personas con discapacidad evidente puedan entrar con las personas de su preferencia; puede ser un familiar o una persona de su entera confianza”, detalló.

El apoderado advirtió además sobre el dilema ético que se genera cuando el propio elector solicita el acompañamiento de un presidente o vocal de mesa. “No es muy ético que digamos que el mesario, sea vocal o presidente, haga parte del voto asistido en este caso. Es una laguna que no está completa. No está claro el alcance que tiene que tener la norma en este caso”, concluyó.

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