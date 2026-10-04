Elecciones municipales: 98 colegios electorales abren sus puertas en Itapúa, donde 30 distritos definen nuevas autoridades

Esta mañana, a las 7:00, se abrieron los 98 colegios electorales preparados para recibir a 420.246 electores en el departamento de Itapúa, que es el cuarto territorio con mayor cantidad de sufragantes para las elecciones municipales 2026.

La jornada electoral inicia con un movimiento importante, principalmente en la ciudad de Encarnación, sitio con mayor caudal de electores y la ciudad más importante de la región. La capital departamental habilitó 16 locales con 260 mesas para 89.097 personas habilitadas para votar.

El segundo distrito con mayor cantidad de electores es Cambyretá, con 33.285 habilitados, para los que se preparan 8 locales con 98 mesas. Le sigue San Pedro del Paraná, con 27.685 sufragantes que podrán ejercer el sufragio en 8 locales y 80 mesas habilitadas.

El noreste del departamento concentra una gran cantidad de electores en sus tres distritos principales. El primero es Tomás Romero Pereira, con 24.241 electores que tendrán 71 mesas en 7 locales; le sigue Edelira, con 18.711 que tendrán 55 mesas en 8 locales; y Natalio, con 16.730 habilitados en 49 mesas y 5 locales.

Entre los seis distritos de mayor poder electoral se encuentran las principales disputas, tres con administraciones coloradas, una en manos del PLRA y dos en Alianzas.

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Hegemonía Colorada

El resto de los distritos con menor cantidad de electorado marca una clara predominancia de municipios que llegan administrados por la Asociación Nacional Republicana (ANR). De los 30 distritos, en 19 los intendentes fueron colorados, 7 liberales y 4 alianzas.

Además, 15 de estos intendentes pugnan por la reelección en el cargo. De estos, 9 son colorados —todos cartistas—; cuatro liberales y dos por alianzas.

En el departamento de Itapúa, según datos del Registro Cívico Permanente (RCP), el electorado se caracteriza por tener mayor cantidad de jóvenes (18-29) habilitados para sufragar. Del total, representan el 29,73% del electorado.

El voto joven, entonces, es el que marcará si continuará la hegemonía de intendentes colorados en la región o el panorama puede tornarse multicolor al final de la jornada electoral.

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Encarnación, ciudad clave

La capital departamental representa el 21,2% de todo el caudal electoral del departamento de Itapúa. El segundo distrito no registra ni la mitad de la cantidad de votantes habilitados en Encarnación.

Por sí solo, la “Perla del Paraguay” marcará una tendencia importante de la intención de voto, no solo para elegir a las autoridades locales, sino de cara a las generales del 2028.

Hay cuatro candidatos, pero con mayores posibilidades y mejor estructura llegan dos diputados en ejercicio, Sebastián Remesowski (ANR-HC) y Carlos Alberto Pereira (Alianza).

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Mayoría de intendentes serán hombres

En el departamento de Itapúa, solamente en 9 distritos existe la posibilidad de elegir a una intendenta. La participación protagónica de las mujeres para cargos en el Ejecutivo municipal en los distritos del departamento de Itapúa no supera el 30%.

Las mujeres representan el 15% del total de candidatos en todo el departamento. De las 80 candidaturas, solamente 12 son femeninas.

En el departamento de Itapúa las mujeres representan el 48,3% del electorado, es decir, son casi la mitad de los que eligen.