Política
04 de octubre de 2026 a la - 16:22

Itapúa: reclamos por presunta compra de votos por Hernán Rivas, hallazgo de clavos miguelito y un detenido

Los primeros reclamos por presuntas irregularidades se dieron en la mañana de este domingo en distintos puntos del departamento. Una persona resultó detenida, mientras que en otro punto hubo constituciones fiscales por denuncias de compra de votos.

Por Sergio González
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En Tomás Romero Pereira se realizaron dos denuncias por presunta compra de votos de parte de candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) durante la jornada de las elecciones municipales 2026.

Los denunciantes refieren que entregan a la gente un código de barras con el que engañan a la gente para inducir al voto.

Este código supuestamente le serviría para “cobrar” el dinero prometido, pero presuntamente podrían verificar a través de él el voto de la gente.

Código de barras en blanco y negro, sin personas ni otros objetos visibles que añadan contexto.
Denuncian que candidatos colorados en Tomás Romero Pereira entregan un código de barras para controlar votos antes de pagarles.

Esto derivó en una constitución del fiscal zonal en María Auxiliadora, Walter Castro. La residencia pertenecía a Hilario Velázquez Alonso (66), quien refirió que la aglomeración frente a su casa se debía a que prestaba su baño a los electores.

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Denuncia de compra de votos

Fuentes de la zona refieren que tras la denuncia se “suspendió” el pago irregular por los votos.

Elecciones Municipales

Grupo de personas reunidas frente a un edificio, la mayoría escuchando a un orador en un entorno urbano.
Aglomeración de personas en residencia particular en Tomás Romero Pereira. Denunciaron el hecho ante la presunción de que se trate de un local de compra de votos de la ANR.

Posteriormente, por la tarde, habrían avistado la misma aglomeración frente a la residencia del candidato a intendente Hernán Ysidro Rivas Román (ANR-HC), padre del exsenador condenado por título falso, Hernán David Rivas (ANR-HC).

Se realizó una segunda constitución en la residencia Rivas, pero el fiscal no halló indicios del hecho punible denunciado.

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Hallazgo de clavos “miguelito”

En el distrito de Nueva Alborada se reportó el hallazgo de clavos tipo “miguelito”. El hecho fue denunciado por un productor de la zona.

Elementos metálicos oxidados dentro de una bolsa plástica, manchados de un líquido oscuro, sugiriendo posible relación con un incidente violento.
Clavos miguelito fueron hallados en Nueva Alborada.

Agentes de la Comisaría 28ª de la zona inspeccionaron el lugar e incautaron los elementos. Se encontraron sobre calle D, en la compañía Puerto Samu’u.

En esa zona, el sábado fue honditeado un candidato a concejal colorado, tras una gresca.

Detenido por delito electoral

En el distrito de Mayor Otaño, agentes de la Comisaría 19ª detuvieron a un hombre de 29 años que fue identificado intentando votar con la cédula de otra persona.

Hombre con capucha negra y camiseta con estampado, esposado en una comisaría con fondo rojo y cartel de Policía Nacional.
Un hombre es arrestado en Mayor Otaño por fraude electoral con cédula no perteneciente.

El detenido fue Alexis Fabián Martínez del Puerto (29), quien cuenta con antecedentes por hurto agravado (2022, 2019 y 2026). En su poder se incautó una cédula perteneciente a Juan Benítez Martínez (19).