Itapúa: reclamos por presunta compra de votos por Hernán Rivas, hallazgo de clavos miguelito y un detenido

En Tomás Romero Pereira se realizaron dos denuncias por presunta compra de votos de parte de candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) durante la jornada de las elecciones municipales 2026.

Los denunciantes refieren que entregan a la gente un código de barras con el que engañan a la gente para inducir al voto.

Este código supuestamente le serviría para “cobrar” el dinero prometido, pero presuntamente podrían verificar a través de él el voto de la gente.

Esto derivó en una constitución del fiscal zonal en María Auxiliadora, Walter Castro. La residencia pertenecía a Hilario Velázquez Alonso (66), quien refirió que la aglomeración frente a su casa se debía a que prestaba su baño a los electores.

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Denuncia de compra de votos

Fuentes de la zona refieren que tras la denuncia se “suspendió” el pago irregular por los votos.

Posteriormente, por la tarde, habrían avistado la misma aglomeración frente a la residencia del candidato a intendente Hernán Ysidro Rivas Román (ANR-HC), padre del exsenador condenado por título falso, Hernán David Rivas (ANR-HC).

Se realizó una segunda constitución en la residencia Rivas, pero el fiscal no halló indicios del hecho punible denunciado.

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Hallazgo de clavos “miguelito”

En el distrito de Nueva Alborada se reportó el hallazgo de clavos tipo “miguelito”. El hecho fue denunciado por un productor de la zona.

Agentes de la Comisaría 28ª de la zona inspeccionaron el lugar e incautaron los elementos. Se encontraron sobre calle D, en la compañía Puerto Samu’u.

En esa zona, el sábado fue honditeado un candidato a concejal colorado, tras una gresca.

Detenido por delito electoral

En el distrito de Mayor Otaño, agentes de la Comisaría 19ª detuvieron a un hombre de 29 años que fue identificado intentando votar con la cédula de otra persona.

El detenido fue Alexis Fabián Martínez del Puerto (29), quien cuenta con antecedentes por hurto agravado (2022, 2019 y 2026). En su poder se incautó una cédula perteneciente a Juan Benítez Martínez (19).