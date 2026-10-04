El hartazgo tumba al cartismo en Asunción y pone en jaque al continuismo para el 2028

Los resultados divulgados a través de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) otorgan a Soledad Núñez la victoria virtual en la elección para la Intendencia de Asunción. Con estos resultados, Núñez se encamina a convertirse en la titular de la comuna capitalina para el periodo 2026-2031.

Con el 99.92 % de las mesas procesadas, correspondientes a 1.324 mesas procesadas, Soledad Núñez obtiene 133.325 votos que representan el 47.78%. El candidato del Partido Colorado, Camilo Pérez, alcanza 128.301 votos, el 45.98 %.

Rodrigo Franco, del Partido Demócrata Cristiano, obtiene 8.042 votos, el 2.88 %, mientras que Arlene Aquino, del Partido Patria Soñada, suma 1.732 votos, el 0.62 %.

La diferencia entre Núñez y Pérez es de 5.024 votos, en una elección marcada por una fuerte polarización entre la oposición y el oficialismo colorado. Se tuvo una participación del 61.75%.

El voto castigo al continuismo y a la imposición

El elector asunceno condenó el continuismo del cartismo en la Municipalidad de Asunción, marcado por las figuras de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, además del candidato impuesto por Horacio Cartes.

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El 16 de setiembre de este año, Pedro Alliana (ANR, HC), tras una fuerte discusión con Cartes, dijo: “Pero lo que tenemos que entender es que acá ya no hay orden, acá debe haber diálogo. En el movimiento Honor Colorado hoy no debe haber imposiciones, acá debe haber un consenso, un acuerdo y es eso lo que buscamos”.

La oposición recupera así el poder de la capital del país después de siete años de administraciones coloradas, tras la renuncia del opositor Mario Ferreiro.

Soledad Núñez se encamina a convertirse en la segunda mujer en ocupar la Intendencia de Asunción desde el inicio de la era democrática.

La futura intendenta es ingeniera civil, especialista en políticas públicas y gestión urbana. En las elecciones generales de 2023 fue candidata a vicepresidenta de la República por la dupla encabezada por Efraín Alegre, que fue derrotada por Santiago Peña.

Camilo Pérez preparaba el festejo colorado

Minutos después del cierre de la votación, Camilo Pérez, con aire triunfalista, dio su primer discurso rodeado de la dirigencia cartista.

En primer lugar, agradeció a sus electores, pero destacó especialmente a Horacio Cartes, de quien dijo que lo había elegido como candidato del movimiento Honor Colorado, que lidera. También agradeció al presidente Santiago Peña por darle visibilidad a través de los grandes eventos deportivos.

Pérez también agradeció a su jefe de campaña, Raúl Latorre, quien, con el resultado de esta elección, disputaba la vicepresidencia de la República. En un momento de mucha euforia, incluso afirmó: “Ahora veremos quiénes son los guapos”.

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Pérez también saludó al titular de la ESSAP, Luis Bernal, quien anteriormente sonaba como candidato colorado; a la ministra de la Juventud, Salma Agüero, y a otros dirigentes de la capital.

Este mismo escenario se había registrado el 15 de noviembre de 2015, cuando Arnaldo Samaniego, hoy senador, se declaró ganador de las elecciones frente a Mario Ferreiro.

El festejo colorado se frenó con el cambio de los resultados

El escenario ya estaba listo para el gran festejo de los colorados. Mientras se seguían colocando las luces en el gran escenario, los guarismos empezaron a mostrar otro resultado.

Lo que al inicio parecía una diferencia aplastante comenzó a estrecharse hasta convertirse en una disputa voto a voto. Finalmente, los números terminaron colocando a Soledad Núñez al frente.

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La candidata opositora aguardó una hora y media después del cierre de los locales de votación para hablar públicamente. A medida que los números cambiaban a su favor, sostuvo que ahora le tocará la reconstrucción de la capital del país y afirmó que ganó “la gente que no se vende”.

El resultado preliminar representa un fuerte golpe político para el cartismo en la capital y abre un nuevo escenario de cara a las elecciones generales de 2028.

¿Cuántos votos obtuvo Soledad Núñez en Asunción?

Con el 98,19% de las mesas procesadas, los resultados preliminares del TREP son:

Soledad Núñez, Alianza Juntos por Asunción: 133.325 votos (47.78%).

Camilo Pérez, Partido Colorado: 128.301 votos (45.98%).

Rodrigo Franco, Partido Demócrata Cristiano: 8.042 votos (2.88 %).

Arlene Aquino, Partido Patria Soñada: 1.732 votos (0.62 %).

La diferencia entre Soledad Núñez y Camilo Pérez es de 5.024 votos.

Datos finales de las elecciones municipales en Asunción

Asunción cuenta con 452.283 electores habilitados, de los cuales 443.962 son electores nacionales y 8.321 extranjeros.

En la capital se implementó además el voto en casa, un beneficio destinado a electores con discapacidad severa, disfuncionalidad motora severa o motivos graves de salud que les impidan trasladarse hasta su local de votación. Este mecanismo fue habilitado únicamente en 19 distritos del país.

En Asunción fueron habilitadas 1.325 mesas electorales. Con el 98,19% procesado, la participación electoral se ubicó en 61,74%. El TREP contabilizó 274.084 votos, además de 6.546 votos en blanco, 904 votos nulos y 88 votos pendientes de cómputo.

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La Junta Municipal de Asunción está integrada por 24 miembros titulares y 24 suplentes, de acuerdo con la categoría del municipio establecida en la Ley Orgánica Municipal.

Según el cronograma electoral, desde este lunes y hasta el 23 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realiza el cómputo oficial y posteriormente la proclamación de las candidaturas electas.

Por ahora, el TREP marca el triunfo de Soledad Núñez en la capital. La confirmación definitiva quedará en manos del escrutinio oficial y la posterior proclamación de las autoridades electas.