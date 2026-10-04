Elecciones municipales: ANR reporta 48% de participación en Asunción

Tras un corte alrededor de las 15:00, los colorados confirmaron un 48% de participación de los electores en Asunción, que según el apoderado Wildo Almirón, es una cifra que se sitúa “dentro de lo normal”, aunque lo esperado es en torno a más del 60%.

“¿Y vos esperabas ayer que caiga granizo? Nadie esperó eso. Obviamente eso incidió un poco en la participación, de cualquier manera, si llegamos al 60%, es una participación totalmente normal", mencionó.

Sobre las irregularidades “en varios lugares”, sostuvo que 60 denuncias recibidas sobre un padrón de 5.000.000 “no es alarmante”, aunque reconoció que situaciones como el voto asistido o la compra de votos deberán ser corregidas “con el tiempo”.

“Hay denuncias y vamos a estudiar para hacer un balance; el número no es alarmante”, consideró, aunque también evitó profundizar sobre un caso y denuncia contra el condenado exsenador Hernán Rivas.

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Situación de la ANR

Sobre resultados y votos, Almirón consideró como “irresponsable” dar números e instó a que se haga un “análisis” desde las 19:00, dos horas después del cierre de los portones y ya con el conteo de votos en desarrollo.

“Esperamos resultados a las 19. El discurso de salgamos a esta hora a votar no cambia más el resultado; la gente ya salió decidida a votar. No se dejen llevar por ese tipo de discurso, no incide en el electorado”, alegó.

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