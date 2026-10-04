Elecciones municipales en Asunción: oposición acusa a la ANR de “presionar” a electores

La exlegisladora Kattya González denunció este domingo presuntas presiones y compra de votos en inmediaciones de locales electorales de Asunción, durante una conferencia de prensa de la alianza opositora.

González sostuvo que existen personas identificadas, según afirmó, con distintivos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), a quienes vinculó con supuestas irregularidades y con el voto asistido.

“Si hoy interviene la Fiscalía en algunos PC (puestos de comando), van a ver cómo ahí se están comprando votos, van a ver cómo ahí se están cometiendo delitos electorales graves”, declaró.

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Kattya González pide intervención de la Fiscalía

La exlegisladora afirmó que existe una estructura que, según su denuncia, opera en los alrededores de los locales de votación y cuestionó que hasta el momento no haya observado una intervención suficiente de la Fiscalía.

González calificó esta situación como una “estructura capomafiosa” y sostuvo que algunas personas estarían identificadas con “quepis”. También hizo referencia a un supuesto uso irregular del voto asistido.

La exlegisladora también cuestionó la “pasividad” policial en las inmediaciones de los locales. “Estamos haciendo un llamado: garanticemos la voluntad popular; dejemos a la gente votar con libertad y esta se ejerce cuando no existen presiones como estamos viendo en los alrededores de los locales. No puede ser que esta gente (ANR) solamente pueda ganar con trampa. Déjenle a la gente votar de manera libre y soberana”, sostuvo.

González instó, además, a los agentes del Ministerio Público a acudir a los locales electorales y no limitarse a intervenir desde el Centro de Monitoreo de Delitos Electorales, instalado por la Fiscalía. “No vi fiscales en las calles, no vi asistentes fiscales en las calles, en los locales de votación”, declaró.

Sole Núñez dice que monitorean las elecciones

Por su parte, Soledad Núñez no mencionó un caso concreto relacionado con las denuncias formuladas por González.

La candidata señaló que la alianza cuenta con un equipo encargado de monitorear el desarrollo de los comicios y que, en caso de detectar irregularidades, se presentarán las correspondientes denuncias formales.

Instó a la ciudadanía a votar

Núñez también aprovechó la jornada para llamar a la ciudadanía a participar de las elecciones pese a las condiciones climáticas. “Salgan a votar, tenemos todavía toda la jornada por delante”, expresó.

La dirigente sostuvo, además, que la situación de Asunción puede ser modificada mediante la participación ciudadana y destacó la cobertura con miembros de mesa para el control de los votos.

“La Capital nunca estuvo tan mal, pero esto tiene solución. El poder para encontrar esa solución está en nuestras manos”, sostuvo.

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Celeste Amarilla también denuncia presunta compra de votos

La senadora liberal Celeste Amarilla afirmó que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) prevé cumplir el compromiso asumido con los demás sectores de la oposición para la custodia de los votos.

Amarilla descartó que el PLRA tenga algún acuerdo con la ANR y sostuvo que fueron apartados aquellos liberales sobre quienes existían sospechas de una eventual colaboración con el Partido Colorado en las mesas receptoras de votos.

La legisladora también respaldó la denuncia de González sobre una presunta compra de votos en inmediaciones de los locales electorales y pidió a la Fiscalía intervenir.

La senadora instó igualmente a la ciudadanía a salir a votar y observar las condiciones de sus barrios tras las lluvias y tormentas registradas antes de la jornada electoral. “Hoy es un buen día para votar, que cada uno salga a las calles o sus barrios y vea cómo amaneció (tras la tormenta); y ahí que tome la decisión. No venderse, porque este el unico día que el ciudadanía común tiene poder”, destacó.

Nakayama destaca mayor control en las mesas

El senador liberal Eduardo Nakayama comparó la jornada electoral con las municipales anteriores, cuando fue candidato a intendente de Asunción por el PLRA.

Según señaló, en estos comicios observa un mayor control sobre los miembros de mesa, situación que, afirmó, le genera tranquilidad respecto a la garantía del voto.

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No obstante, sostuvo que continúan existiendo ofrecimientos de parte del Partido Colorado durante la jornada electoral.