Elecciones municipales: locales de votación cierran los portones

Este domingo, día de las elecciones municipales a nivel país y una jornada con distintos incidentes, los locales de votación se cerraron a las 17:00, conforme estaba previsto en la agenda. Las personas que se encuentren dentro de los locales y todavía no hayan votado, podrán sufragar sin inconvenientes.

Aproximadamente a las 17:20 se prevé iniciar al conteo de votos y este procedimiento contempla acercar el chip de la máquina de votación al equipo correspondiente para realizar la transmisión de los resultados.

Posteriormente, esos datos serán remitidos a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para su procesamiento y difusión.

Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), esa transmisión corresponde a un sistema de “información oficiosa y no vinculante” que da a conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares de la votación para intendencia y Junta Municipal.

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Resultados de las elecciones municipales

Previamente, el director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, explicó que el sistema TREP comenzará a recibir los resultados de las mesas electorales desde las 17:30, luego del cierre de los locales de votación.

Según las estimaciones del TSJE, los primeros resultados permitirán tener una tendencia clara durante las primeras horas de la noche y se espera que alrededor de las 20:00 ya se pueda conocer quién ganó en la mayoría de las contiendas.

Ljubetic explicó que para ese horario esperan contar con alrededor del 90% de los datos, un porcentaje que, según señaló, será suficiente para determinar a los ganadores, salvo en aquellas elecciones con resultados muy ajustados.

“A las 20:00, la gente ya va a saber quién ganó y quién perdió porque como mínimo a esa hora ya vamos a tener 89 a 93% de los datos”, sostuvo.

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