Elecciones municipales: misión de la OEA despliega 11 expertos en Asunción para auditar el proceso electoral

Antes del inicio de los comicios, el jefe de la misión de observación de la Organización de Estados Unidos (OEA), Nicolás Albertoni dijo que hasta el momento ven que todo se desarrolla con normalidad. Igualmente evitó realizar declaraciones sobre las denuncias por parte de sectores de la oposición en cuanto a vulnerabilidades en las urnas electrónicas.

La comitiva internacional comenzó sus labores en territorio paraguayo el pasado 26 de septiembre. El equipo está integrado por 11 observadores y expertos provenientes de siete nacionalidades, abocados a auditar el proceso. El despliegue marca la presencia número 17 del organismo internacional acompañando comicios en Paraguay desde 1991, según destacaron durante la presentación.

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Durante la semana previa a la votación, los delegados mantuvieron reuniones con autoridades del Gobierno, miembros del tribunal electoral, representantes de partidos políticos, candidatos y organizaciones de la sociedad civil para evaluar el clima previo al día de los comicios.

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Las máquinas de votación y la auditoría tecnológica

En sus declaraciones a la prensa al inicio de la jornada de este domingo 4 de octubre, el jefe de la misión, solo dijo que el proceso previo se desarrolló de manera pacífica y sin contratiempos de gravedad que impidieran la participación ciudadana.

Consultado sobre la implementación de las urnas electrónicas en el país, Albertoni indicó que el equipo técnico contó con la apertura del TSJE para revisar los sistemas y verificar el funcionamiento de las máquinas. Asimismo, destacó el mecanismo de impresión en papel del voto como un factor de especificidad del sistema paraguayo para respaldar la transparencia y la eficiencia en el procesamiento de datos.

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Recorrido por locales de Asunción y presentación de informe final

Dado que la OEA mantiene misiones paralelas en otros comicios de la región (como las elecciones generales en Brasil y votaciones en Perú), la delegación en Paraguay concentrará su despliegue del día en la ciudad de Asunción.

Los observadores recorrerán diversos centros de votación para monitorear el flujo de electores y canalizar eventuales denuncias ante la Justicia Electoral. Tras el cierre de las mesas y el conteo de votos, la misión elaborará un informe final con recomendaciones técnicas que será presentado entre el lunes y el transcurso de la semana entrante.