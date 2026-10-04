Elecciones municipales: ¿Se podrá votar con cédula digital?

El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral Luis Alberto Mauro, indicó que el único documento para ir a ejercer el derecho al voto es la cédula de identidad. Pero, muchos continúan con las dudas sobre si pueden ir a votar con la cédula vencida, una fotocopia de la original o la cédula digital.

“La mesa no te va a aceptar tu cédula de identidad digital, debe ser el carnet, el físico, ya sea vencido o no vencido. Ese es el único requisito para acceder al voto”, dijo Luis Alberto Mauro.

Manifestó que no todos los ciudadanos tienen la cédula de identidad en digital, por lo cual no pueden exigir esa modalidad y, para unificar criterio se necesita ir con la cédula de identidad plástica.

Voto asistido: TSJE recomienda que los adultos mayores practiquen antes de sufragar

Asimismo, Luis Alberto Mauro indicó que está completamente prohibido que una tercera persona acompañe a un adulto mayor hasta el cuarto oscuro.

Manifestó que por ley existen solo dos excepciones para que un tercero acompañe al votante. Solo cuando está completamente ciego o con problemas de movilidad de los brazos.

“El voto asistido solo se aplica en dos casos. Solo para el que está completamente ciego o tiene problemas motrices en los miembros superiores. El voto inducido es un delito y está completamente prohibido”, dijo el asesor de la Justicia Electoral.

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Manifestó que si llega un adulto mayor y dice que no entiende como funciona la máquina de votación por eso pretende ingresar un tercero con él en el cuarto oscuro, los miembros de mesa deben negarse porque está completamente prohibido.

“Está absolutamente prohibido, una cosa es el voto asistido y otra cosa es el voto inducido. Si la persona ya fue hasta el local de votación, ¿qué le impide ir hasta tu mesa de votación? Y si te dicen que la persona no entiende, que practique antes de votar”, manifestó Luis Alberto Mauro.

Agregó que en cada local de votación se instalarán máquinas de votación para que las personas que no entiendan el funcionamiento puedan practicar antes de ir al cuarto oscuro.

“Que practiquen el tiempo que quieran antes de entrar a votar. Están los funcionarios de la Justicia Electoral para que les enseñen con los candidatos ficticios y, cuando se sienta preparado vaya a votar. No tiene por qué ser asistido.”, manifestó el asesor del TSJE.

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¿Hasta los cuántos años es obligatorio votar?

Por otro lado, Luis Alberto Mauro indicó que por ley es obligatorio ir a votar hasta los 75 años, más de eso no.

Dijo que en su opinión el voto no debería ser una obligación, sino que la persona por conciencia propia, tenga la intención de acercarse hasta un local de votación.

En todo el territorio nacional se eligen autoridades municipales para 263 distritos. Son en total son 630 candidatos en pugna para intendentes y 18.343 para las Juntas Municipales, quienes ejercerán funciones hasta el 2031.

El horario habilitado de locales para votación va desde las 07:00 hs. hasta las 17:00 hs.