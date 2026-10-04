“Siempre dijimos que nos vamos a enfocar en los bañados”, dice Camilo sobre la tormenta de anoche

En las primeras horas de este domingo 4 de octubre, la cúpula de campaña de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en Asunción ofreció una conferencia de prensa antes del inicio de los comisios electorales. En un breve contacto con los medios en la sede partidaria, el candidato a intendente, Camilo Pérez, y su jefe de campaña, el diputado Raúl Latorre, abordaron las expectativas sobre este día de votación y respondieron a las inquietudes sobre los destrozos provocados por las tormentas de la noche y madrugada previas en la capital.

Lea más: Elecciones municipales: ¿se podrá votar con cédula digital?

El candidato a la intendencia de la ANR apeló a la “reserva de palabras” por la veda electoral para no profundizar sobre los destrozos en la capital, al tiempo que prometió prioridad a los bañados. Camilo Pérez buscó desmarcarse de las críticas por el impacto del temporal en la infraestructura capitalina y evitó profundizar sobre propuestas de gobierno ante situaciones como la ocurrida en las últimas horas.

Al ser consultado sobre si la ciudad y su eventual gestión cuentan con las condiciones para reponerse de la falta de infraestructura evidenciada tras el temporal, el aspirante por la ANR respondió que sí. “Creo que de hecho las zonas más afectadas son las zonas vulnerables de nuestra capital y desde el primer día de campaña hemos manifestado que nuestro gran trabajo va a ser en todas las zonas vulnerables de la capital. Los bañados son unas zonas que vamos a atender nosotros con muchísima preferencia”, recalcó.

Lea más: Elecciones Municipales: inspeccionan a grupo sospechoso de portar armas rumbo a Quyquyhó

Respecto a la operatividad de los locales y de los equipos de campaña tras el fenómeno climático, Pérez aseguró que todo se encontraba bajo control. “Los reportes que tenemos es que todo nuestro equipo está funcionando perfectamente. Sí, hubieron unos pequeños atrasos, pero en este momento todo está funcionando absolutamente de forma normal”, indicó.

🔴 “TENEMOS LA TRANQUILIDAD DE HABER REALIZADO LA TAREA CORRECTA”: CAMILO PÉREZ



🗳️ El candidato a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, afirmó que llega a la jornada electoral con tranquilidad tras el trabajo realizado durante la campaña y señaló que ahora la decisión está… pic.twitter.com/7Jbio2ZuiS — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 4, 2026

A su vez, consultado sobre si siente la unidad total del partido tras la cuestionada administración saliente de Óscar “Nenecho” Rodríguez, el candidato aseguró percibir el acompañamiento de la dirigencia. “Siento un respaldo total de la dirigencia. Siento mucho calor dirigencial y también tengo que decir de la ciudadanía en general. Estoy muy contento y satisfecho por todo eso”, resaltó.

Lea más: “Vayamos a votar con memoria”: el mensaje de Soledad Núñez en el inicio de la jornada electoral

“Hoy vamos a ver quiénes son los guapos”, dice Latorre

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña en la capital, Raúl Latorre, asumió un tono más político y se refirió al movimiento de las bases coloradas. El legislador intentó despejar las comparaciones entre la candidatura de Pérez y la gestión municipal anterior, asegurando que se trata de un perfil sin antecedentes en la administración pública.

“Independientemente del sentido de los votos de los ciudadanos, este actor es completamente nuevo y no tiene ningún tipo de vinculación ni con la gestión pública ni con la gestión municipal. La gente va a decidir quién quiere que conduzca su ciudad”, dijo.

Lea más: Arrancan las elecciones municipales en medio de inestabilidad climática

Sin embargo, al ser consultado sobre las aspiraciones presidenciales para las elecciones generales del 2028 dentro del movimiento Honor Colorado y si esta jornada servirá para medir los liderazgos territoriales, Latorre apeló al trabajo de las bases. “Hoy vamos a ver quiénes son los guapos entonces”, desafió.

“Hay una realidad: nosotros provenimos de la militancia de la dirigencia, los diferentes actores políticos están trabajando hoy en sus bases. Bueno, veremos quiénes son guapos”, agregó.

Lea más: Elecciones municipales: misión de la OEA despliega 11 expertos en Asunción para auditar el proceso electoral

Respecto a los pronósticos sobre el nivel de abstención producto de las precipitaciones, el legislador instó a la ciudadanía a acudir a las urnas. “Yo no creo que la escasa participación beneficie a nadie. Nosotros tenemos el sincero deseo de que la gente salga a votar, que haya una participación histórica, que la gente salga a elegir no solo en la capital, sino en toda la República”, concluyó.