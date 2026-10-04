En total, 48 candidatos están en carrera por las 22 intendencias del departamento de Caaguazú

Las elecciones municipales 2026 se presentan reñidas en especial en Coronel Oviedo, Caaguazú y J. Eulogio Estigarribia, las ciudades con más relevancia política, social y económica del quinto departamento del país.

Para la jornada electoral están habilitados a 388.617 ciudadanos, distribuidos en 1.135 mesas de votación, según los datos del Padrón Electoral 2026.

La Asociación Nacional Republicana (ANR) presenta candidatos en los 22 municipios, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por la alianza lleva seis postulantes. También aparecen candidatos del Partido Yo Creo, el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y un movimiento regional, además de varias alianzas locales.

En Coronel Oviedo, capital departamental, se presentan tres candidatos: Marcos Benítez (ANR); Antonio Aquino Pérez (PRF); y Rosana Bogado (Alianza Todos por Coronel Oviedo).

En Caaguazú, compiten Raquel Alvarenga (ANR) y Alejo Ríos (PLRA). En 3 de Febrero, la disputa estará entre Joaquín López (ANR) y Alcides Orué Rosalez (Alianza Unidos por 3 de Febrero).

En Carayaó se postulan Gustavo Villar (ANR) y Elio Giménez (Carayaó en Alianza Para Todos). En Doctor Cecilio Báez, pugnan Leonardo Favio (ANR) y Rossana Rodas Orquiola (Alianza Todos por Cecilia Báez).

En Doctor J. Eulogio Estigarribia, conocido como Campo 9, compiten Stanley Hildebrand (ANR) y Nelson Navarro (Alianza Unidos La Solución). En Doctor Juan Manuel Frutos, los candidatos son Marcos Spezini (ANR) y Carlos Madsen (Partido Yo Creo).

En José Domingo Ocampos, se presentan Ernesto Cresencio Velaztiquí Benítez (ANR) y Hugo Gavilán, por la Alianza Unidos por José Domingo Ocampos. En La Pastora, los candidatos son Juan Franco (ANR) y Eduardo Giménez Miltos (PLRA).

Mariscal López tiene dos postulantes: Liliana Acosta (ANR) y Jimy López (Alianza Unidos por Mariscal López). En Nueva Londres están en puja Ruth Smith (ANR) y Manolo Solís (PLRA).

Una de las disputas con tres candidatos se da en Nueva Toledo, donde se presentan Gilmar Da Silva (ANR), Cristian Dreier (Movimiento Avanzamos Juntos Nueva Toledo) y Ydemar Zwirtes Schonr (Partido Yo Creo).

En R.I. 3 Corrales, los candidatos son Dani Godoy (ANR) y Pedro Luis Vera González (PLRA). En Raúl Arsenio Oviedo, pugnan Eddy Neufeld (ANR), Ramón Cantero Varela (Alianza Todos por Raúl Arsenio Oviedo) y Juan José Olazar Torales (Partido Yo Creo).

Repatriación también tiene tres candidatos: Carlos Godoy (ANR) Ricardo Ortiz (Alianza Unidos por Repatriación) y Lili Jara (Partido Yo Creo).

En San Joaquín, compiten Luis Palacios (ANR) y Lorenzo Rojas (Alianza Unidos por San Joaquín). En San José de los Arroyos, los candidatos son Jorge González (ANR) y Gustavo Gabilán (Alianza Unidos por San José)

En Santa Rosa del Mbutuy, pugnan Antonio Hidalgo Molina (ANR) y Antonio Ever Benítez (PLRA). En Simón Bolívar, los candidatos son José Caballero (ANR) y Juan Carlos Amarilla Martínez (PLRA).

En Tembiaporá se presentan Hugo Franco (ANR) y Sotero Cáceres ( Alianza Unidos por Tembiaporá). En Vaquería, Vidal Castellano (ANR) y Édgar Cantero (Alianza Todos Unidos por Vaquería).

Finalmente, en Yhú, los candidatos son Nathalia Benítez (ANR) y Francisco “Nene’i” Salmena (Partido Yo Creo).

En total 388.617 electores habilitados

El departamento de Caaguazú cuenta con 388.617 electores habilitados para las elecciones municipales, de acuerdo con los datos del Padrón Electoral 2026. Para la jornada fueron habilitadas 1.135 mesas electorales y 77 locales de votación en los 22 distritos.

Entre los municipios con mayor cantidad de electores se encuentran Caaguazú, con 86.192, y Coronel Oviedo, con más de 83.000 electores. También sobresalen Doctor J. Eulogio Estigarribia, con 29.642; Repatriación, con 25.411; y Yhú, con 20.255.

En el otro extremo se encuentran La Pastora, con 3.671 electores; Nueva Toledo, con 3.598; y Doctor Cecilio Báez, con 5.072, de acuerdo con el detalle departamental.

La jornada electoral permitirá definir a los 22 intendentes de Caaguazú para el periodo municipal 2026-2031, además de los representantes de las respectivas juntas municipales.

Candidaturas por organización

Del total de 48 candidatos a intendente, la ANR concentra 22 postulaciones, con presencia en cada uno de los distritos del departamento. El PLRA presenta seis candidatos, mientras que el Partido Yo Creo cuenta con cinco.

A estas se suman 13 candidaturas impulsadas por diferentes alianzas locales, además de una candidatura del PRF y otra del Movimiento Avanzamos Juntos Nueva Toledo.

La Justicia Electoral dispone del simulador oficial de las elecciones municipales, donde los electores pueden consultar las candidaturas de intendentes y concejales y familiarizarse con la ubicación de las opciones en la máquina de votación.