Encarnación vuelve a manos del Partido Colorado tras la victoria de Sebastián Remesowski

Los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) sitúan como virtual ganador de las elecciones municipales 2016 en Encarnación al actual diputado Sebastián Remesowski (ANR-HC). El colorado cartista se impuso sobre el candidato de la Alianza, Carlos Pereira, por 9.895 votos.

Remesowski tendría 29.858 votos, totalizando el 57,41%. La tercera y cuarta fuerza no lograron superar el 1% del electorado, siendo Óscar Flecha, candidato por el Partido de la Juventud, el tercero, con el 1,6%, con 550 votos, y Carmen Espinoza, del Frente Guasu, con 480 votos (0,92%).

La capital del departamento de Itapúa tenía habilitados a 89.097 electores, en 16 locales y 260 mesas. La participación del electorado alcanzó un 58,37%, lo que sería alrededor de 52.000 votantes.

El TREP contabilizó 144 votos nulos, 1.005 votos en blanco y 5 votos a computar. El candidato de la Alianza solamente alcanzó 19.963 votos, siendo el 38,39% de los votantes.

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Intendente colorado

Luego de 16 años, el Partido Colorado volverá a tener un intendente en Encarnación, tras dos periodos comunales a cargo de Luis Yd (Alianza), que destronó la hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en 2015.

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La alternancia vuelve a colocar a la ANR al frente del considerado tercer municipio más importante y estratégico en el espectro político nacional, de cara a los comicios del 2028. Además, se vuelve una buena oportunidad tras dos virtuales derrotas en Ciudad del Este y Asunción.

Tras confirmar su victoria virtual, Remesowski hizo un llamado a los políticos de la oposición para lograr un consenso juntos y construir el desarrollo de la ciudad de Encarnación. La campaña política de “Cheba” estuvo enfocada en alejarse de las figuras políticas nacionales, como también incluso de la identidad del Partido Colorado.

Ante la consulta sobre la importancia que tiene la ciudad para el partido, se limitó a decir que “Encarnación es lo importante”, puntualizó, para minimizar los padrinazgos y soporte político que le otorgó la ANR, con el objetivo de conquistar de nuevo la capital de Itapúa.

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Pulseada política

El gobernador del departamento, Javier Pereira, que logró superar la hegemonía colorada en Itapúa en 2023, sufrió un duro revés político, debido a que sus principales candidatos, su hermano en Encarnación y su esposa en Cambyretá, fueron derrotados por la ANR.

La asunción de Remesowski y la recuperación de varios distritos estratégicos vuelven a inclinar la balanza hacia el coloradismo, ante la preocupación por el crecimiento de la aceptación de la oposición, a través de la figura del gobernador liberal.

Los datos del TREP indican que la ANR se quedaría con 22 administraciones municipales, en comparación con 2021, cuando llegó a 19 victorias. Dos municipios serían del PLRA y ocho de alianzas.