Escasa concurrencia en las primeras horas de las elecciones en Ayolas

En los tres locales habilitados para las elecciones municipales 2026 en el distrito de Ayolas se observa una escasa concurrencia de ciudadanos para ejercer su derecho cívico hasta el momento.

En el Colegio Villa Permanente están habilitadas 20 mesas para un total de 6.920 electores. En la Escuela Básica N° 1915 “Agustín Pío Barrio” también fueron habilitadas 20 mesas para 6.972 electores.

En tanto, la Escuela San Antonio de Padua (Corateí) alberga a 788 votantes, distribuidos en dos mesas. En cada local se dispone de una máquina de votación de contingencia.

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El principal inconveniente, que no pasó a mayores, se registró en el Colegio Villa Permanente debido a la ausencia de miembros de mesa pertenecientes a la Alianza Recuperando el Paraíso. La situación se solucionó con la convocatoria de los suplentes. Varias mesas recepcionaron los primeros votos minutos antes de las 07:00.

Llamado a evitar el voto en blanco

El postulante a la Intendencia de Ayolas por la Alianza, Denis Dioff (Yo Creo), instó a los electores a acudir a los locales de votación para ejercer su derecho al sufragio con responsabilidad y participar activamente de la jornada cívica, evitando abstenerse o dejar las papeletas sin marcar.

“Le decimos a toda la ciudadanía que pueda participar, que vengan a elegir. Que sea una fiesta cívica y que no votemos en blanco ni tiremos nuestro voto al agua. Hay varios candidatos y debe ganar quien sea más útil para la ciudad”, enfatizó Dioff.

En el marco de las elecciones de este domingo 4 de octubre, el candidato a intendente de Ayolas por la Lista 1 de la Asociación Republicana Acompañante (ANR), José Mutti (ANR – Añetete), resaltó la importancia de la participación ciudadana para elegir a las autoridades que dirigirán el municipio.

Además, desestimó un impacto significativo del voto en blanco y aseguró que el electorado local cuenta con opciones definidas, mientras que la concurrencia a los locales de votación refleja el entusiasmo propio de una fiesta cívica.

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