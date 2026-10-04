Gresca entre apoderados durante las elecciones en un local de votación de Yataity.

Un incidente entre apoderados de la Alianza Todos por Yataity y la Asociación Nacional Republicana (ANR) se registró durante la mañana de este domingo en la Escuela Básica Nº 53 “Prof. Rosa Navaja”, de Yataity, durante el desarrollo de las elecciones municipales 2026. El episodio incluyó empujones y forcejeos y motivó la presencia de agentes antidisturbios de la Policía Nacional para prevenir nuevos incidentes.

El hecho se produjo mientras se desarrollaban normalmente las votaciones en el local.

Según los datos preliminares, los miembros de la mesa Nº 1 habrían decidido trasladar la mesa de votación al interior de una de las aulas cercanas.

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La decisión generó conflicto entre algunos apoderados políticos, principalmente de la Alianza Todos por Yataity y de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Cuando los miembros de mesa intentaban ingresar la mesa al aula, se habría producido una discusión que rápidamente derivó en empujones y forcejeos entre los presentes. El incidente fue breve y no pasó a mayores, sin que se reportaran personas heridas ni daños materiales.

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Ante la situación, personal policial antidisturbios acudió hasta el local de votación como medida preventiva y permaneció en el lugar para evitar que se produzcan nuevos enfrentamientos.

Las votaciones continuaron en el local bajo presencia policial.