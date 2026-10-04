Guairá: cinco detenidos por fotografiar sus votos y Fiscalía investiga presunta compra de votos.

El Ministerio Público detuvo a cinco personas este domingo en Guairá por supuestos hechos punibles durante las elecciones municipales 2026. Presuntamente, cuatro fotografiaron sus votos en las máquinas de votación para enviarlos a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, mientras que uno ingresó al cuarto oscuro con una papeleta.

La Fiscalía también investiga un video en el que una mujer aparece entregando dinero en inmediaciones de un local de votación de General Eugenio A. Garay.

La fiscala Jadiyi Ortiz, designada para la cobertura de los delitos electorales durante las elecciones municipales, confirmó que las cinco personas fueron detenidas en distintos procedimientos.

Según explicó, en casi todos los casos reportados por la Policía Nacional se habría detectado el mismo mecanismo: los electores, después de emitir su voto, habrían tomado una fotografía de la pantalla de la máquina de votación.

La sospecha es que las imágenes eran enviadas posteriormente a otras personas para acreditar que habían votado por determinadas opciones políticas, a cambio de dinero.

Ortiz señaló que entre los cinco detenidos hay tanto hombres como mujeres y que los procedimientos se realizaron por separado. Tres fueron en Itapé y los otros dos, en Coronel Martínez.

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Entre los aprehendidos figura María Margarita Romero de Acosta, de 36 años, domiciliada en Ciudad del Este; Olga Noemí Barreiro Aquino, de 22 años, residente en la compañía Potrero Sosa de Itapé; Julio Andrés Melgarejo García, de 33 años, domiciliado en 2.ª Línea Cantera Boca, departamento de Caaguazú; y Lorenzo Quiroga, de 43 años, residente en la compañía Potrero Reducción de Itapé.

Los cuatro fueron sorprendidos, según los reportes policiales, cuando presuntamente intentaban fotografiar sus votos en los locales de votación de Itapé y Coronel Martínez.

El quinto aprehendido es Carlos Alberto Salinas Arzamendia, de 60 años, domiciliado en la compañía Potrero Sosa de Itapé, quien fue sorprendido en el cuarto oscuro de la Escuela Trifón Monges, de Coronel Martínez, con una hoja de apoyo, en un supuesto caso de inducción al voto.

La Fiscalía investiga ahora quiénes serían las personas que supuestamente recibían las fotografías y si efectivamente existió una contraprestación económica.

Paralelamente, el Ministerio Público recibió una denuncia relacionada con un video que circula en redes sociales y que mostraría a una mujer entregando dinero en efectivo a otras personas. El hecho habría ocurrido en inmediaciones de un local de votación de la zona de General Eugenio A. Garay.

La Policía se encuentra abocada a identificar a la mujer que aparece en las imágenes, mientras la Fiscalía analiza el material para determinar las circunstancias del supuesto hecho.

Ortiz confirmó además que el Ministerio Público recibió otra denuncia relacionada con una presunta retención de documentos de identidad de electores.

La denuncia hace referencia al barrio San Miguel de Villarrica, donde funcionarios fiscales realizaron verificaciones en dos puestos de comando (PC) señalados en el reporte.

Según la fiscala, los responsables de ambos establecimientos colaboraron con los procedimientos y permitieron a los funcionarios ingresar para observar las instalaciones y conocer el mecanismo de trabajo que se desarrollaba en esos lugares.

La Fiscalía continúa recibiendo denuncias y realizando diligencias durante la jornada electoral para determinar la existencia de eventuales delitos electorales en el departamento.

Ortiz recordó que las investigaciones deberán establecer las circunstancias de cada caso y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.