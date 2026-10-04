PLRA apunta a ganar más de 100 intendencias, dice Estigarribia

El gobernador de Central y referente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Ricardo Estigarribia, se refirió a los objetivos electorales de su nucleación política y los desafíos de la oposición.

Afirmó que la gran expectativa del partido y de la oposición a nivel nacional es ganar más de 100 intendencias, mostrándose plenamente confiados en los resultados que arroje el escrutinio tras el cierre de los locales de votación.

En el caso específico del departamento Central, el mandatario departamental indicó que el objetivo apunta a sumar más de 10 municipios que actualmente se encuentran en manos del Partido Colorado. “Confío que vamos a tener un triunfo importante”, apuntó.

Consultado sobre el desarrollo de los comicios en el país, el gobernador calificó la jornada como “bastante tranquila, donde va a ganar la ciudadanía”, aunque advirtió sobre zonas puntuales donde se registraron escenarios conflictivos.

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En esa línea, denunció presuntos hechos de amedrentamiento: “En muchos lugares, la gente del Gobierno atropelló y realmente lamentable la actitud que están teniendo, pero de igual manera estamos llevando adelante”, expresó.

Respecto a los cuestionamientos del tercer espacio sobre un supuesto abandono o ausencia de apoderados y miembros de mesa liberales, particularmente en Asunción, Estigarribia desmintió categóricamente la versión.

Aseguró que el partido cubrió la totalidad de las mesas electorales a nivel nacional y atribuyó cualquier retraso inicial a imponderables de llegada de los integrantes.

Asimismo, al ser consultado sobre denuncias cruzadas de voto asistido, ironizó indicando que “los sectores colorados son los principales impulsores de dicha práctica a pesar de criticarla”.

Mirada puesta en el 2028 y la unidad opositora

Uno de los ejes centrales de la entrevista giró en torno al futuro político de la oposición y los posibles acercamientos con actores como el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, respecto a una chapa presidencial conjunta.

Ante la consulta directa sobre esta alianza, Estigarribia fue cauto pero optimista: “Vamos a hablar después del 4. Después el camino al 2028 inicia hoy a las cinco de la tarde. Cuando se terminan las elecciones empieza el camino al 2028”.

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El gobernador enfatizó que todo es posible dentro de la oposición y remarcó la necesidad de mantener un bloque cohesionado: “Nosotros vamos a llegar unidos. Nosotros no estamos para dividir. Tanto Miguel, Ricardo, Kattya, Nakayama, todos tenemos el mismo interés de romper este sistema de gobierno que tanto daño ya le ha causado a la República”, concluyó.