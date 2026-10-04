Soledad Núñez insta a seguir votando: “La tarde es la que decide”

La candidata a la Intendencia de Asunción, Soledad Núñez, hizo un enfático llamado a la ciudadanía capitalina para que acuda a las urnas durante la tarde de este domingo, en unos comicios clave donde disputa la jefatura municipal frente al candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Camilo Pérez.

En conferencia de prensa, Núñez destacó la importancia de participar en las elecciones para expresar la voluntad popular y esta quede reflejada en las urnas y subrayó que la participación activa de los electores en las horas restantes resultará determinante para definir el próximo periodo de gobierno en capital.

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“Hoy tenemos una minoría que votó en la mañana y la gran mayoría de la tarde es la que decide cuál es el destino de nuestra ciudad”, afirmó la candidata de la oposición.

“La historia de Asunción, la tenés en tus manos”: Sole Núñez instó a los jóvenes a participar de los comicios

Por otro lado, hizo un llamado directo a los jóvenes a ponerse al frente y ser los verdaderos protagonistas en la toma de decisiones sobre el futuro de la ciudad desde el día siguiente a las elecciones.

La candidata también señaló que el voto no se debe dejar pasar por desánimo o desinterés. Con un mensaje centrado en el compromiso de todos, pidió a las familias, trabajadores y a quienes aún no fueron a votar que no permitan que otros elijan por ellos cómo se debe gobernar el municipio.

“En este momento de la historia de Asunción, tenés en tus manos la herramienta más poderosa para elegir tu futuro, para definir tu proyecto de ciudad”, expresó con firmeza la candidata, al tiempo que agregó: “La abstención está agotada; es la realidad. No te quedes de brazos cruzados, no dejes que el abstencionismo te gane, sé protagonista”.

“Estamos cuidando los votos”: Núñez resalta cobertura total en las mesas de Asunción

Sobre el avance de las votaciones, Núñez destacó que la alianza logró cubrir el 100 % de las mesas de votación con sus representantes. Según los informes de sus apoderados, la asistencia de votantes ha sido constante a lo largo del día, logrando muy buenas cifras en varios colegios electorales de la capital.

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Además, se refirió al trabajo de vigilancia que hace su equipo para detectar y controlar cualquier irregularidad o denuncia cerca de los locales. Explicó que tienen personas desplegadas tanto adentro como afuera de las escuelas habilitadas para asegurar que el conteo de votos sea transparente.

“Estamos cuidando los votos en las mesas, en las veredas, en los portones, adentro de los locales y afuera de los locales. Hasta las 5:00 de la tarde las personas tienen la oportunidad para elegir el futuro de Asunción; si la gente sale a votar, nos vamos a ganar todos”, concluyó.