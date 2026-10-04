TSJE baja a 21 los locales sin internet y así se realizará el traslado de resultados

Carlos María Ljubetich, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), confirmó a ABC que la cifra de colegios electorales aislados por fallas en la red de internet se logró reducir a 21 locales de votación, distribuidos en unas 13 ciudades de cuatro departamentos del país.

Ante la imposibilidad de enviar las actas por la vía digital habitual, la institución puso en marcha un protocolo de contingencia que implica el desplazamiento físico de los funcionarios responsables hacia los puntos con señal más cercanos.

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Las zonas rurales de los departamentos de San Pedro, Concepción, Caaguazú y Alto Paraná figuran como los sectores más golpeados por el colapso de los servicios de telecomunicaciones debido a las tormentas registradas.

Así funciona el plan para contrar con el TREP los votos aislados

Ljubetich detalló de manera sencilla cómo se ejecuta el procedimiento de emergencia en las zonas de nula conectividad. Una vez concluido el escrutinio en cada mesa, las autoridades de mesa emiten la planilla oficial y le entregan el documento impreso al acopiador del TREP (conocido en la jerga electoral como CTX).

Si en ese colegio electoral no hay señal de internet ni cobertura telefónica para realizar el escaneo digital, el funcionario del TSJE, bajo resguardo de las autoridades y apoderados, se desplaza con la documentación hasta la escuela o punto de transmisión más cercano que cuente con señal operativa.

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Una vez en el lugar, el agente ingresa los datos al sistema para que las actas se sumen de inmediato al cómputo general en tiempo real.

Cautela con la participación ciudadana

Respecto al índice general de participación en estas elecciones municipales 2026, la cúpula del TSJE decidió actuar con cautela y no lanzar porcentajes parciales o estimaciones.