El análisis de Alliana sobre la derrota de Camilo Pérez y la figura de Prieto

Las elecciones municipales que se celebraron ayer implicaron dos importantes derrotas para la Asociación Nacional Republicana (ANR): Asunción y Ciudad del Este. Al respecto, el vicepresidente Pedro Alliana reconoció que la elección de opositores en ambas ciudades fue un “golpe”.

Sobre el caso de la capital, donde la candidatura de Soledad Núñez se impuso a la del cartista Camilo Pérez, dijo que el oficialismo se esperaba una victoria asegurada.

“Lo de Asunción reconocemos; esperábamos una victoria de Camilo. Nos guiamos por las encuestas, así como a veces sale a favor nuestro y sale mal el resultado, sale a favor de la oposición y salen mal los resultados también. Evidentemente, hay que hacer un trabajo más serio de parte de las encuestadoras. Seguramente las bocas de urna también”, mencionó.

De igual manera, apuntó que si se hace una “estadística” a nivel país, las elecciones arrojan números “positivos para el Partido Colorado”, ya que “recuperaron” otros municipios de distintos departamentos como Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa, Central y otros.

Lea más: Derrota de la ANR en Asunción: colorados arremeten contra Latorre y lo tildan de ególatra

Alliana sobre Asunción y Ciudad del Este

Sobre la derrota colorada en la capital del país, Alliana alegó que “la gente esperó el cambio” luego de que “las administraciones anteriores no llenaron las expectativas de la ciudadanía”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Respetamos, hoy, una vez más, el Partido Colorado ha reconocido la victoria; somos democráticos. Eso demuestra una vez más la seriedad del partido. No entramos a querer embarrar la cancha con que las máquinas son vulnerables. ¿Dónde están las máquinas vulnerables?“, argumentó.

De igual manera, enfatizó que la lista de la Junta Municipal tuvo entre 15.000 y 16.000 más votos en Asunción que la oposición.

En lo que refiere a Ciudad del Este, donde Daniel Pereira Mujica aplastó la candidatura del colorado Rigoberto Chamorro, reconoció que “no pudimos levantar la derrota que ya se tiene hace varios años” en la capital del departamento de Alto Paraná, aunque tal situación también se encontraba dentro del “presupuesto” del partido.

Lea más: Mujica de Yo Creo arrasa en Ciudad del Este con casi 50 puntos de ventaja sobre los colorados

“Nos golpea lo de Asunción”

Pese a sus justificaciones de haber ganado en otros municipios, Alliana volvió a reiterar que “nos golpea lo de Asunción”, ya que confiaban en la victoria de Pérez.

“Lastimosamente hubo votos cruzados, pero bueno, vamos a estar evaluando seguramente a ver qué es lo que ocurrió en Asunción”, detalló.

También sostuvo que la derrota “no cambia absolutamente nada” en referencia a su candidatura a la presidencia de la República para las futuras elecciones generales.

“Y justamente por este motivo era que yo no quería todavía definir la chapa presidencial, o sea, el candidato a la vicepresidencia, para esperar, para evaluar, para ver, para poner nombres que puedan surgir inclusive para candidatos a vicepresidente que me puedan acompañar en la chapa presidencial”, subrayó.

Lea más: Camilo Pérez reconoce la victoria de Sole Núñez y habla de “tremenda traición”

Figura de Latorre y otros

Sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que hizo una buena campaña por Pérez y confirmó que sería uno de los nombres analizados para acompañarlo en la futura chapa.

“Son las personas que van a estar, por supuesto, en la encuesta que vamos a mandar a hacer. Baruja tuvo una gran victoria en el departamento de Paraguarí. Raúl tuvo una muy buena campaña acá en Asunción”, mencionó en referencia a Juan Carlos Baruja, Raúl Latorre y Cesarito Sosa.

También extendió sus felicitaciones hacia la futura intendenta de Asunción, Soledad Núñez, a quien “deseó éxitos en sus funciones”.

“Algo raro hay por la cantidad de votos cruzados que hubo. No es normal que haya 20.000 votos cruzados en unas elecciones”, manifestó.

Lea más: Soledad Núñez, virtual intendenta de Asunción: “Gané con votos colorados”

Pedro Alliana sobre Miguel Prieto

En referencia al exintendente esteño Miguel Prieto, quien también apunta a la presidencia de la República, el cartista dijo que “no sé qué problema tiene conmigo ese muchacho”.

“Su problema no tiene que ser conmigo. Su problema es con la Justicia y con las 53 denuncias que tiene, y que no le hice yo, le hicieron sus aliados. Yo pensé que eran 46 denuncias, tiene 53; su problema no es con Pedro Alliana, su problema es con la Justicia paraguaya”, reiteró en comunicación a la 1020AM antes de viajar a Israel.

Finalmente, fue consultado nuevamente sobre su análisis referente a las elecciones y reconfirmó que “claro que golpeó” perder en Asunción.

“No esperábamos. Hay algo raro acá con relación a la Junta Municipal, que es una cuestión interna que debemos revisar nosotros. Ahora, a nivel nacional, para mí, te soy sincero, fue una victoria para el Partido Colorado”, justificó al mismo tiempo de defender la figura de su líder Horacio Cartes, titular de la ANR.

Lea más: Prieto a Alliana: “Andate a tu casa y disfrutá de los millones que hiciste robando al Estado”