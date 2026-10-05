Mujeres al poder: Una colorada y dos liberales ganan intendencias en distritos de Paraguarí

Las elecciones municipales 2026 del domingo último dejaron un dato particular en el nuevo mapa político del departamento: de las 18 intendencias, solo tres estarán encabezadas por mujeres en los distritos de Mbuyapey, Ybytymí y Quyquyhó.

Ana Delvalle Aponte, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), recuperó la intendencia de Mbuyapey.

Delvalle de Aponte ya fue intendenta en el periodo 2010-2015. También fue concejal departamental durante el periodo 2018-2022 y, después de una década, volverá a ocupar el cargo ejecutivo de la comuna.

Su elección representa el retorno del PLRA a la administración municipal, luego de haber perdido la intendencia en el periodo 2021-2026.

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En Ybytymí gana exadministradora comunal

En el distrito de Ybytymí, el triunfo liberal quedó en manos de Gloria Capli Eli, quien llega a la Intendencia con experiencia en la institución municipal, donde se desempeñaba como administradora.

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Capli asumirá ahora la conducción política y administrativa del distrito. Su victoria se produjo frente a la ANR, que buscaba recuperar la administración municipal de Ybytymí.

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En Quyquyhó ganó la única candidata colorada del noveno departamento

En las elecciones municipales del domingo, la participación femenina entre las candidaturas de la ANR a las intendencias de Paraguarí fue reducida. Ruth Mercedes Medina Yegros fue la única candidata colorada que logró acceder a una intendencia, tras imponerse en Quyquyhó.

Abogada y funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), su candidatura contó con el respaldo del diputado Esteban Samaniego y de la gobernadora Norma Zárate de Monges.

Soporta un proceso por presunta lesión de confianza

Su llegada a la Intendencia se produce en medio de un antecedente judicial. Medina Yegros (ANR-HC) admitió haber efectivizado cheques municipales y accedió a una suspensión condicional del procedimiento en una causa por un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.109 millones a la Municipalidad de Quyquyhó. Ahora asumirá la administración municipal por el Partido Colorado, con el respaldo político del diputado Samaniego.

Las mujeres estarán al frente de apenas tres de las 18 intendencias de Paraguarí, equivalente al 16,7 %. Las otras 15 municipalidades serán administradas por hombres, en su mayoría de la ANR.