Nepocandidata no convence en Acahay y ANR recupera el poder

Leticia Lezcano, la nepocandidata del intendente denunciado por supuesta coacción sexual y acoso, Aldo Lezcano (Alianza), no logró mantener el poder en manos de la oposición en Acahay y de esta manera el Partido Colorado retomó las riendas de la administración municipal.

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Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el colorado Gilberto Mereles alcanzó 3.874 votos y llegó al 45,57% del total de los votos. Asimismo, en la Junta Municipal también se tendrá mayoría colorada.

Alianza PLRA- YoCreo fracasó

Leticia Lezcano, bajo la chapa YoCreo-PLRA acumuló 2.250 votos y fue un rotundo fracaso en Acahay.

Lidio Samudio, candidato de la Alianza Acuerdo Guaraní obtuvo 2.169 votos, de manera solitaria y sin mucha estructura.

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Leticia Lezcano, pese a recibir apoyo de varios partidos políticos, no pudo capitalizar los votos debido a la nefasta gestión que tuvo la oposición en Acahay de manos de su padre, Aldo Lezcano, pese a que juró administrar con transparencia.

La nepocandidata Lezcano, con toda la estructura municipal a su favor y con varios partidos apoyándola solo sacó 81 votos más que Lidio Samundio.

El actual intendente tiene fuertes cuestionamientos de parte de la Contraloría General de la República (CGR), además, fue denunciado por varios ediles, quienes no cobran sus dietas hace varios meses.

Asimismo, sigue procesado por dos denuncias de supuesta coacción sexual y acoso de parte de exfuncionarias municipales.