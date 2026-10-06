Resultados de Asunción no se pueden extrapolar automáticamente al 2028, dice Rasmussen

Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida (PPQ) y jefe de campaña de la electa intendenta de Asunción, Soledad Núñez, analizó los resultados de los recientes comicios municipales y el impacto del voto cruzado que definió la contienda frente al candidato oficialista Camilo Pérez.

Rasmussen reconoció que la jornada fue una contienda compleja marcada por desigualdades y maniobras que buscaron entorpecer el desarrollo normal del proceso, como la difusión de encuestas y bocas de urna.

Pese a ello, valoró el compromiso del electorado que acudió a las urnas para lograr la victoria de la oposición en la capital, así como en otros distritos como Villa Elisa y Santa Rita.

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“No es una cuestión de colores, sino de modelos”

Respecto a la diferencia de votos entre la lista de concejales colorados y la candidatura a la intendencia de la ANR -factor considerado determinante en el triunfo de Soledad Núñez- el dirigente opositor afirmó que el resultado responde a un desgaste generalizado de la ciudadanía con el modelo de gestión actual.

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“Esto no se refiere a cuestiones de interna ni de traiciones, sino que se define como una cuestión de modelo. Hay mucha gente cansada de este modelo que le quiso dar una oportunidad a algo diferente”, sostuvo Rasmussen.

El titular de Patria Querida enfatizó además la importancia de la tecnología y la fiscalización en las mesas para asegurar la transparencia del escrutinio final.

“Si vos tenés una elección tan peleada y no tenés claridad en el juzgamiento, te cocinan. El sistema se fortaleció con las máquinas de votación y el TREP; sumado a las más de cinco mil personas que hicieron el control en mesa, se logró respetar la voluntad popular”.

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Proyecto 2028: “Cada coyuntura es diferente”

Consultado sobre si la migración de votos colorados en la capital asegura una proyección victoriosa para la oposición en las elecciones generales de 2028, Rasmussen señaló que no es posible extrapolar resultados de manera automática, coincidiendo en que cada proceso electoral responde a dinámicas particulares.

“Comenzar a hacer proyecciones o extrapolaciones a dos años es muy limitante. Las candidaturas no se definen entre cuatro paredes; la construcción de la unidad requiere diálogo y saber leer lo que quiere el electorado en su momento”, explicó.

No obstante, consideró que la victoria municipal envía un mensaje de fuerza ciudadana contra el oficialismo.

“Sí creo que es un gran triunfo de la ciudadanía y de haberle ganado a un sistema perverso y corrupto, electoralmente hablando, como el Partido Colorado. Ese es un mensaje de poder que tiene el ciudadano en su voto”.

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Proceso de transición y gabinete en Asunción

Sobre la situación económica de la Municipalidad de Asunción, Rasmussen indicó que el equipo técnico ya se encuentra trabajando sobre la base de los datos de la última intervención para estructurar el plan de gobierno y las acciones prioritarias de los primeros cien días.

“Lo más importante es sentarse, ver la realidad y encontrar las soluciones que siempre están a mano si hay disposición y honestidad. Sole va a ser una excelente intendenta (...) Estoy seguro que vamos a reconstruir la ciudad y eso la ciudadanía lo va a poder sentir desde el día uno”, aseveró.

Finalmente, sobre su eventual incorporación como jefe de Gabinete en la nueva administración municipal, Rasmussen descartó confirmar nombres por el momento y señaló que su labor actual está concentrada de manera exclusiva en acompañar el proceso de transición, por lo que los integrantes del gabinete serán anunciados formalmente por Núñez en los próximos días.

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