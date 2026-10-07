D’Ecclesiis vs. Giménez: ANR cede espacios en San Pedro

“Estamos curando heridas, hablamos con todos, tratamos de convencer a todos. No podemos estar pire vai mucho tiempo. Vamos a ver el resultado el 4 de octubre y después seguro volverán a salir las disputas”, había dicho el ministro de Agricultura Carlos Giménez tras la internas.

Sin embargo, la “unidad granítica” entre los equipos políticos del ministro Carlos Giménez y del gobernador Freddy D’Ecclesiis nunca se concretó, pese a que habían prometido “bajar las armas” para evitar que en San Pedro ocurra lo mismo que en Ciudad del Este.

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No obstante, la riña continuó en todo el proceso pre electoral y el domingo pasado se vio reflejada en las urnas, pues el Partido Colorado cedió importantes distritos a la oposición.

En las elecciones municipales del 2021, la Asociación Nacional Republicana (ANR) gobernaba en 16 distritos del departamento de San Pedro.

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Mientras que ahora el Partido Colorado solo se quedó con 12 de los 22 distritos. En manos de la oposición quedaron diez.

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Territorio perdido

San Pedro de Ycuamandyyú (Capital departamental): Fue el golpe político más significativo. El candidato de la alianza opositora, Blas “Tito” Panza , venció por amplia diferencia al colorado José Agustín Mendoza.

Santa Rosa del Aguaray : El opositor Francisco Lezcano derrotó a la intendenta Silvia Trubger (ANR-HC), quien buscaba el rekutu

General Francisco Resquín : Se impuso el candidato aliancista Ino Meza frente a la colorada Dolly Vera.

San Vicente Pancholo : El intendente colorado Antonio Apezteguia no logró su reelección y fue desbancado por el aliancista Éver López .

Puerto Antequera: El liberal Abel Brítez recuperó el municipio para la oposición desplazando al colorado Julio Alfonzo, quien buscaba el rekutu.

Si bien la ANR perdió en los cinco distritos que manejaba desde 2021, la caída neta final fue de cuatro municipios debido a que el Partido Colorado logró arrebatar a la oposición el histórico feudo liberal de Capiibary.

De esta manera, la promesa de “coloradizar” el segundo departamento no se concretó y la riña entre ambos cartistas está causando estragos en San Pedro.