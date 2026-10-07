San Ignacio: Intendente electo anuncia que auditará gestión municipal actual

El intendente que resultó ganador en las elecciones municipales 2026 de San Ignacio, Misiones, Eduardo Dejesús (Alianza Juntos por San Ignacio) anunció que realizará una auditoría a la administración municipal saliente de Cristina Ayala (ANR-HC). El objetivo es conocer en qué condiciones recibirá la Municipalidad y comunicar la situación a la ciudadanía.

Dejesús señaló que la auditoría formará parte del proceso de transición y que los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado en que se encuentra la institución.

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“Justamente la ciudadanía necesita saber cómo nosotros recibimos el municipio. Es derecho de todos los ciudadanos tener esa información. Es importante para nosotros, que estamos asumiendo esta responsabilidad, también tener con certeza lo que estamos recibiendo”, manifestó.

Indicó que ya mantuvo una reunión con Ayala para abordar el proceso de transición y adelantó que su equipo comenzará a trabajar con la documentación municipal.

“Nos toca nada más ya trabajar con el equipo, hacer todo como corresponde y, obviamente, comunicar todo eso a la ciudadanía”, expresó.

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Deudas y pagos atrasados

Dejesús también adelantó que recibirá una Municipalidad con obligaciones pendientes. Señaló que existen deudas por pagar y también cuentas por cobrar, situación que será revisada durante el proceso de transición.

“A priori tenemos algunas deudas que honrar. Justamente tenemos varias deudas por cobrar también, así que eso vamos a ver ya con el equipo de transición”, sostuvo.

Agregó que, según la información recibida, existen atrasos de hasta dos meses en algunos pagos a funcionarios, una situación que genera preocupación.

El intendente electo dijo que toda la situación será comunicada a los pobladores una vez que cuenten con información precisa y aseguró que uno de los principales desafíos será recuperar la “vitalidad” del municipio.

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“Vamos a comunicar cada detalle a la ciudadanía. Y a partir de acá nos queda trabajar fuertemente para volver a recuperar la vitalidad del municipio de San Ignacio Guasú”, manifestó.

Buscará trabajar con la Junta Municipal

Dejesús también se refirió a la conformación de la Junta Municipal, donde tendrá mayoría el Partido Colorado, que pasará a ejercer el rol de oposición.

El intendente, que hizo historia al romper 35 años de hegemonía colorada, aseguró que buscará mantener el diálogo con todos los concejales y trabajar de manera coordinada, independientemente de las diferencias políticas.

“Vamos a conversar con todos los concejales. Yo soy una persona que siempre está abierta, una persona que siempre fui diplomático en mis comentarios y una persona que nunca tuvo también problema en hablar con nadie”, indicó.

En ese sentido, indicó que pretende establecer una relación cercana con la Junta Municipal y trabajar de manera conjunta en beneficio de la comunidad ignaciana.