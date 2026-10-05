En San Ignacio ponen fin a 35 años de hegemonía colorada

La Alianza Juntos por San Ignacio, encabezada por Eduardo Dejesus, derrotó durante las elecciones municipales 2026 a la candidata colorada María Gloria Rodríguez y puso fin al predominio del Partido Colorado en la administración comunal de San Ignacio, Misiones.

De acuerdo con los resultados difundidos por el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Eduardo Dejesús obtuvo 9.104 votos, mientras que María Gloria Rodríguez alcanzó 5.833 votos, con una diferencia de 3.271 votos.

De esta manera, Dejesús se convirtió en el intendente electo de San Ignacio para el periodo 2026-2031.

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El resultado constituye un quiebre en la historia política reciente de San Ignacio, ya que desde las primeras elecciones municipales mediante el voto popular en 1991, todos los intendentes electos en el distrito pertenecieron al Partido Colorado.

Con su victoria, Eduardo Dejesús será el primer intendente de San Ignacio que llega al cargo por una fuerza política distinta al Partido Colorado desde el inicio de las elecciones municipales mediante el voto popular.

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El Colorado mantiene mayoría en la Junta

Pero el triunfo de la Alianza Juntos por San Ignacio no significa, sin embargo, que la oposición tendrá mayoría en la Junta Municipal.

De acuerdo con la distribución de bancas mediante el sistema D’Hondt, la Junta Municipal quedaría integrada por siete concejales colorados y cinco de la Alianza.

De esta manera, Dejesús asumirá la administración municipal con una legislación municipal en la que la bancada colorada mantendrá la mayoría.

El intendente electo y los nuevos concejales deberán asumir sus cargos el 3 de noviembre de 2026, conforme al cronograma establecido por la Justicia Electoral.

Una hegemonía que comenzó en 1991

Con la instauración de las elecciones municipales mediante el voto popular, el primer intendente electo de San Ignacio fue Egidio Ruiz Pérez, quien estuvo al frente de la administración municipal entre 1991 y 1996.

Posteriormente, Crispiniano Mazacotte fue elegido para el periodo 1996-2001. En 2001 asumió Ricardo Yednacz, quien permaneció en el cargo hasta 2006.

La administración municipal continuó en manos coloradas con Amado Aquino, quien gobernó entre 2006 y 2010. Luego fue electa Adelma Salas para el periodo 2010-2015.

Posteriormente, Carlos Afara asumió la intendencia 2015-2021 y luego Cristina Ayala fue electa para el periodo 2021-2026.

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La sucesión de administraciones coloradas se extendió durante 35 años, hasta las elecciones del 4 de octubre de 2026, cuando la Alianza Juntos por San Ignacio logró acceder a la Intendencia.

El resultado abre una nueva etapa política en San Ignacio, con una fuerza opositora al frente del gobierno municipal, mientras el Partido Colorado conserva la mayoría en la Junta Municipal.