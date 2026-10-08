¿Qué beneficios reales dejará al país la gira de Pedro Alliana por Israel?

¿Qué resultados concretos deja la gira diplomática de Pedro Alliana en Israel?

En Jerusalén, Alliana participó el miércoles de la ceremonia conmemorativa por el tercer aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. En representación del Gobierno y del pueblo paraguayo, el vicemandatario reafirmó la solidaridad con la nación israelí y con las familias de las víctimas.

Lea más: Alliana se reúne con el ministro de Exteriores israelí en Jerusalén

Durante el acto, recordó especialmente al compatriota David Schvartzman y a su esposa, Orly, asesinados en el kibutz Kfar Aza. “A sus hijos y familiares les reiteramos que el Paraguay comparte su dolor y mantiene viva su memoria”, expresó.

En ese contexto, Alliana enfatizó que el Paraguay trasladó formalmente su Embajada a Jerusalén en diciembre de 2024, dando continuidad a la línea política exterior fijada por el Ejecutivo.

El periplo incluyó reuniones de alto nivel con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y con el titular de la Knéset (Parlamento), Amir Ohana, con quienes abordó el fortalecimiento de los “vínculos de amistad, cooperación y entendimiento bilateral”. Asimismo, mantuvo un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien definió como un “gran amigo del Paraguay, que siempre ha demostrado un cariño especial por nuestro país”.

¿Cuándo se aplicarán los acuerdos de salud firmados con Israel?

Dentro de la ronda de negociaciones, Alliana refrendó un acuerdo de cooperación internacional en los ámbitos de la salud y la medicina, suscrito técnicamente por el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El análisis de Alliana sobre la derrota de Camilo Pérez y la figura de Prieto

El documento delinea un marco de colaboración orientado a fortalecer la atención primaria, impulsar el tratamiento de enfermedades complejas, facilitar el acceso a medicamentos y tecnología sanitaria, e integrar sistemas de información y salud digital.

No obstante, el instrumento no precisa plazos de ejecución ni presupuestos asignados, lo que genera incertidumbre sobre cuándo se traducirán estas intenciones en mejoras tangibles para los hospitales públicos paraguayos, golpeados por una profunda crisis edilicia y un crónico desabastecimiento de insumos básicos.

El texto contempla además la asistencia mutua en preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, quedando la implementación en manos de los ministerios de Salud de ambos países.

¿Qué oportunidades de inversión energética promete el viaje del vicepresidente?

En el ámbito económico, Alliana se reunió con el ministro de Energía e Infraestructura de Israel, Eli Cohen. Según el informe oficial, las autoridades “abordaron” el potencial de Paraguay en materia energética, resaltando la disponibilidad de energía limpia, renovable y a bajo costo.

Aunque se mencionaron oportunidades para atraer capitales extranjeros y fortalecer la cooperación en tecnología e infraestructura hidroeléctrica y fotovoltaica, tampoco se anunciaron montos de inversión firme ni proyectos concretos con calendario de ejecución.