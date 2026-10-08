Senador pide la renuncia del presidente del Banco Central y descarta quiebra financiera

En medio de la expectativa generada en torno a la apertura de sobres con la información remitida por el Banco Central del Paraguay (BCP) prevista para este próximo lunes, el senador Walter Kobilansky se refirió a la situación económica actual, apuntando directamente contra la cúpula de la banca matriz y pidiendo prudencia a la ciudadanía para evitar pánicos infundados.

Consultado sobre si existía unanimidad en el Congreso para adelantar el análisis de los informes solicitados por el presidente del cuerpo legislativo, Basilio Núñez, el parlamentario admitió que le hubiese gustado que la situación se afrontara “cuanto antes”, aunque reconoció que se está procediendo con cautela.

Kobilansky fue categórico al reiterar su postura sobre el liderazgo del BCP: “Muerto el perro, muerta la rabia. Yo ya llevo varios meses diciendo que el presidente del Banco Central tenía que haber renunciado por no tener la confianza necesaria”, aseveró, ratificando su descontento absoluto con la designación actual y comparándola con otros escándalos institucionales.

Ante las consultas de la prensa sobre los temores ciudadanos, agravados por fallas reportadas recientemente en las aplicaciones móviles de algunas entidades bancarias y la circulación de comentarios sobre los cajeros automáticos, el senador desestimó que se trate de una crisis financiera o de una quiebra técnica del sistema bancario.

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“No entremos en esa locura, por favor. No hay que transmitir eso porque no estamos en esa situación realmente (...) Lo que hay es un desequilibrio. Si el Banco Central vio que se salieron de los límites, tenía que haber actuado inmediatamente. Aquí están pagando la soberbia con la que se eligió al presidente del BCP”, sostuvo Kobilansky.

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Respecto a las fallas técnicas y los inconvenientes operativos reportados por los usuarios, el legislador restó dramatismo y apeló a la ironía cotidiana: “Eso es una casualidad. ¿Saben lo que es la ley de Murphy? Cuando algo tiene que suceder, está sucediendo. Están aprovechando a río revuelto ganancia de pescadores. Cuidado, no vamos a caer en esa trampa”.

Por otro lado, el senador aprovechó para diferenciar la situación del sistema financiero respecto a la administración pública, asegurando que los verdaderos problemas de liquidez se registran en el Poder Ejecutivo, donde, según afirmó, la falta de recursos en la tesorería afecta la ejecución presupuestaria de los ministerios y la provisión en áreas sensibles como la salud pública.