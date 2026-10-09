“Bachi” Núñez: respuestas del BCP sobre Ueno fueron “satisfactorias”

Antes del encuentro con una comitiva del Banco Central del Paraguay (BCP), Basilio “Bachi” Núñez señaló que, en términos generales, fueron “satisfactorias” las respuestas remitidas por la institución a las consultas de los senadores sobre las operaciones de Ueno Bank y otras entidades financieras.

“Para nosotros, en general, las respuestas fueron satisfactorias”, afirmó el titular del Congreso, sin entrar en detalles sobre el contenido del documento debido a la reserva bancaria.

En ese contexto, adelantó un mensaje de “tranquilidad” para el sistema financiero, que sigue de cerca las consultas relacionadas principalmente con la solvencia de Ueno Bank.

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Reunión reservada entre senadores y autoridades del BCP

La reunión prevista para esta mañana se desarrollará con autoridades del Banco Central del Paraguay, aunque no contará con la presencia de su presidente, Carlos Carvallo, quien, según explicó Núñez, tiene un viaje programado.

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El titular del Congreso consideró que la participación de los demás representantes de la banca matriz será “suficiente” para abordar las consultas de los legisladores.

Tras el encuentro reservado, “Bachi” Núñez planteará a los participantes de la reunión realizar una conferencia de prensa para dar a conocer detalles de la cumbre.

Las autoridades del BCP que asistirán al encuentro son:

Miguel Ángel Mora, presidente interino del BCP

Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos

Marco Aurelio González, miembro del Directorio del BCP

Aldo Javier Rodríguez, gerente de la Unidad Jurídica del BCP.

Bancada cartista busca ser cautelosa

Núñez indicó que los integrantes de la bancada cartista ya leyeron el informe del BCP y remitieron el documento a sus asesores para su análisis.

No obstante, sostuvo que los legisladores quieren ser “cautelosos” y escuchar primero las explicaciones de las autoridades del BCP antes de emitir una opinión sobre las respuestas proporcionadas.

El análisis del documento se da en medio de la atención sobre las operaciones de Ueno Bank y las consultas parlamentarias relacionadas con la entidad financiera.

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“Bachi” niega una guerra entre Cartes y Peña por Ueno Bank

Por otra parte, el presidente del Congreso negó que el pedido de informe al BCP, impulsado por senadores cartistas, esté relacionado con una supuesta “guerra” entre Horacio Cartes y el presidente de la República, Santiago Peña.

El mandatario fue vinculado a Ueno Bank en medio de las consultas políticas sobre la entidad. Sin embargo, Núñez rechazó que la iniciativa parlamentaria responda a un enfrentamiento entre ambos referentes del oficialismo.