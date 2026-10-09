Diputado Diosnel Aguilera pide una “cirugía mayor” en el BCP por el caso Ueno Bank: “Caiga quien caiga”

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) lamentó que, pese a las advertencias que vienen haciendo hace tiempo sobre la vinculación entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el banco de sus exsocios comerciales, Ueno Bank, hoy se ponga en duda la confiabilidad del Banco Central del Paraguay (BCP). Ve como única salida una “cirugía mayor”, sin importar “caiga quien caiga” y también cree que hay cuestiones penales que se deben investigar.

El diputado opositor comenzó apuntando a Peña, remarcando que, respecto a esta crisis, “el origen es una pelea de gánster, un patrón (Horacio Cartes) al que le salió un hijo bastardo e insaciable (Santiago Peña), que le está compitiendo el negocio financiero”.

También enfatizó que desde un inicio vienen advirtiendo que el copamiento en este gobierno, a parte “de fulminar la institucionalidad de la República”, iba a decantarse tarde o temprano en este “descontrol absoluto”.

Aguilera pide cirugía mayor en el BCP para recuperar la credibilidad

Ante esto, considera que, como única solución posible, “corresponde una cirugía mayor, caiga quien caiga, empezando por la banca matriz”.

Acotó que hace tiempo; él y otros opositores vienen advirtiendo de esta situación, y sin embargo, desde la institución que supuestamente debería controlar hicieron la vista gorda y hubo un silencio cómplice.

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“Denuncié desde mi banca que el gobierno estaba rifando la plata pública, los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), las recaudaciones del Estado monopolizados por el banco del amigo del presidente, que no cuenta ni con antigüedad ni solvencia para garantizar tales depósitos”, sin embargo, desde el BCP, que supuestamente debería controlar, “está presidido por un exgerente del banco cuestionado (Carlos Carvallo), dañando la imagen que construyó el BCP en las últimas décadas”.

Insistió en que ahora, mediante un pedido de informes de senadores cartistas, termina de saltar a la luz lo que opositores hace tiempo vienen reclamando, y se plantea un supuesto sumario contra directivos de Ueno Bank, el cual le genera serias dudas de que se lleve como corresponde.

“Cuando toma estado público el informe del exgerente del BCP, Fernando Rivarola -al que no le dieron trámite-, ahora, sin embargo, dicen que existe sumario abierto a Ueno. Este sumario es, como mínimo, dudoso, en su origen, en el momento de su apertura y sobre todo en cuanto a su efectividad”, refirió.

El mismo hizo referencia al momento de la apertura del sumario, ya que finalmente hoy representantes del BCP confirmaron que el sumario se abrió en septiembre, tras el pedido de informes del Senado, pero alegaron que supuestamente antes hubo ya un “pre sumario”.

Aguilera culminó diciendo que cree que a estas alturas incluso se debería de considerar una investigación penal por parte del Ministerio Público, sobre todo en lo relacionado con los créditos entre empresas vinculadas al grupo Vázquez, incumpliendo presuntamente los límites legales.

“Las maniobras contables y legales para disfrazar operaciones como los créditos a las empresas vinculadas, son delitos que deben ser investigados y los responsables castigados por el bien del sistema y especialmente de los asegurados del IPS”, afirmó finalmente.