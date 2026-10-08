Única competencia de Itti en licitación del BNF presentó protesta y alega inconsistencias

La licitación del Banco Nacional de Fomento (BNF) para “Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario” registró esta semana un nuevo revés, tras la protesta de la empresa Softshop SA. La compañía, única competencia de Itti -del Grupo Váquez-, en este llamado, reportó aparentes anomalías en el proceso de evaluación que derivaron en la exclusión de su propuesta y dejaron a una sola empresa en competencia.

Juan Cazenave, presidente de Softshop, dijo a la prensa que encontraron diferencias en las reglas que aplicó el BNF a la compañía que lidera con relación a las que se tuvieron con Itti, propiedad de los exsocios comerciales del Presidente de la República, Santiago Peña. La licitación (ID 480.207), con un precio referencial de G. 135.853 millones (US$ 22,7 millones), se convocó bajo la modalidad de doble sobre: el N.º 1 destinado a la evaluación técnica y funcional, y el N.º 2 reservado a la propuesta comercial.

En la etapa del sobre N° 1, el BNF, presidido por Manuel Ochipintti, descalificó a Softshop y solamente Itti avanzó a la etapa del sobre N° 2, cuya apertura estaba prevista para el próximo 13 de octubre. Esto, en medio de un proceso con sospechas de direccionamiento desde sus inicios.

Evaluación no se habría ajustado al PBC

“Consideramos que nuestra oferta fue excluida mediante una evaluación que no se ajustó a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Identificamos diferencias importantes en la manera en que fueron evaluadas las propuestas y entendemos que corresponde una revisión que garantice la aplicación de las mismas reglas para todos los participantes”, afirmó Cazenave.

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Según informó Softshop S.A., presentó formalmente protesta contra su descalificación el pasado 7 de octubre y entre los puntos principales que cuestiona se encuentra la extraña operación matemática que utilizó el Comité Evaluador del banco público. Es que la convocante realizó observaciones sobre 31 requerimientos de un total de 786 que establece el PBC y el valor de esas 31 observaciones representa apenas 1,28 puntos sobre el total de 100.

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Aún así, el BNF decidió descalificar a la única competencia de Itti sin siquiera puntuar los 755 requerimientos sin observaciones. “Incluso asignando cero a todos esos 31 requerimientos observados, nuestra oferta superaría el puntaje mínimo de 75 establecido en el pliego. Consideramos que no correspondía excluirnos del proceso por esas observaciones”, dijo el presidente de la compañía.

Según lo explicado, el BNF convocó tanto a Softshop S.A. como a ITTI para una demostración de sus respectivos servicios y funcionalidades del core ofrecido. Sin embargo, pese a que esa “demo” no estaba incluida en el PBC, el Comité de Evaluación citó ese evento dentro de la descalificación de Softshop.

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“En una licitación pública, las evaluaciones deben realizarse conforme a las reglas conocidas previamente por todos los participantes. Incorporar mecanismos que no estaban previstos genera cuestionamientos sobre la previsibilidad y la igualdad de condiciones del proceso”, cuestionó Cazenave.

¿ITTI recibió un trato preferencial?

Tras revisar las documentaciones que el BNF publicó en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el equipo jurídico encontró aparentes inconsistencias entre documentos con observaciones hacia Itti y la decisión final adoptada por la convocante.

El presidente de Softshop comentó que en la documentación se dejó constancia de observaciones a la oferta de Itti, en puntos que posteriormente en la evaluación fueron considerados cumplidos. “Solicitamos que se revise si esas decisiones se ajustaron al pliego y si se aplicó el mismo estándar a ambas empresas”, resaltó.

“Nuestro objetivo es que se restablezcan las condiciones de igualdad y competencia previstas para esta contratación. Consideramos importante que los cuestionamientos planteados sean analizados antes de avanzar hacia etapas que puedan afectar la posibilidad de una competencia efectiva”, añadió, haciendo referencia a la apertura de sobre económico prevista para el martes 13 de octubre próximo.

BNF defendió la descalificación

La decisión de excluir a Softshop y habilitar únicamente a ITTI para la evaluación económica fue aprobada por el Directorio del BNF, presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana e integrado por Hugo Mariano Díaz Vera, Lourdes Magdalena Quintana González, Santiago Jesús De Filippis Céspedes y Gerardo Manuel González Báez, según consta en la Resolución N.º 4, Acta 69, del 30 de septiembre de 2026.

La determinación se sustentó en el informe técnico suscrito por los cuatro integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas Ad Hoc: Guillermo Acevedo González, Silvia Mariel Alcaraz Heredia, Diana Beatriz Amarilla Vega y Diego Nicolás Poffo Fuscaldo. El documento consigna que no hubo disidencias entre sus miembros.

Según el informe de evaluación, Itti obtuvo 97,69 puntos en la calificación técnica y quedó como única empresa habilitada para avanzar a la apertura de su propuesta económica.

Llamado “no está direccionado”, según BNF

En respuesta a consultas de ABC Color, el BNF rechazó que el llamado esté direccionado. Argumentó que Softshop no cumplía con varios requisitos del pliego y que supuestamente se trata de un defecto sustancial que no puede corregirse sin modificar la oferta.

La entidad también sostuvo que el pliego fue elaborado con participación de una consultora internacional. Sin embargo, la nueva protesta cuestiona precisamente la interpretación y aplicación de esos criterios de evaluación.