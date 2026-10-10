Triunfo de Sole confirma el voto secreto y desmiente que la ANR sabe a quién se vota, dice Rasmussen

El exsenador del Partido Patria Querida (PPQ) y jefe de campaña de Soledad Núñez, Stephan Rasmussen, afirmó que la ciudadanía —incluidos electores afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR)— acudió a las urnas en las pasadas elecciones municipales con plena libertad.

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Durante una entrevista en el programa No Tiene Nombre de ABC TV, remarcó que los resultados demostraron que el voto es secreto y que la victoria de Núñez, combinada con la preferencia por concejales republicanos, desmitificó la idea del control total por parte del oficialismo.

Al rememorar la jornada comicial, el dirigente valoró la alta participación popular frente al aparato tradicional. En ese sentido, recordó que “realmente fue un triunfo ciudadano” sobre el electorado movilizado por la estructura y la disciplina colorada.

Rasmussen detalló que durante el domingo de votación observaron un aluvión de votantes desde tempranas horas, aunque no estuvieron ausentes las irregularidades. Mencionó la comisión de delitos electorales en diversos puntos y la compra impune de votos a pocos metros de los locales de sufragio.

¿Cómo influyó el voto secreto en la victoria de Soledad Núñez?

El exlegislador hizo hincapié en que uno de los mayores logros de estos comicios fue romper el mito construido durante los últimos años en torno a la supuesta vulnerabilidad de la privacidad al votar.

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Calificó como una gran sorpresa el fenómeno del “voto cruzado”, una conducta electoral que el oficialismo presentaba como imposible bajo la premisa de que la ANR podía fiscalizar la decisión de cada ciudadano.

“Y eso no es cierto, la gente entendió que el voto secreto, que la ciudadanía puede votar como quiera, está en su pleno derecho, en su plena libertad, y también otra cosa fundamental fue el TREP de esa tarde”, sentenció.

Asimismo, resaltó la importancia de la organización logística y del control ciudadano en las urnas para proteger la voluntad popular expresada en las papeletas digitales. Remarcó que fue decisivo “tener un ejército de agentes electorales” que resguarde cada mesa.

“Si nosotros no teníamos cubierto el 100% de las mesas como tuvimos con el Partido Liberal y con el Tercer Espacio, nos iban a cargar las urnas”, reconoció.

¿Por qué votaron los colorados a la candidata opositora?

Al analizar el perfil de los electores que impulsaron la victoria de la exministra, Rasmussen desmarcó el resultado de cualquier tipo de acuerdo cupular o negociación entre cúpulas partidarias.

“Soledad tuvo votos de todos los partidos. No quiero decir partido, porque el partido es una institución y las personas son totalmente independientes”, sostuvo.

Instó además a reconocer la madurez del electorado actual: “No hay que subestimar al ciudadano, ni hay que creer que uno es dueño de su voluntad electoral”. Si bien admitió que Núñez triunfó con el respaldo de afiliados de diversas agrupaciones, enfatizó que esto respondió principalmente a “un voto libre”.

“Quien quiera ganar una elección, gana con votos de ciudadanos afiliados a todos los partidos políticos, incluyendo al Colorado, pero eso no quiere decir que haya un acuerdo, una traición, o un arreglo, sino que los ciudadanos afiliados a diferentes partidos, incluyendo el Colorado, eligieron cambiar de modelo”, aseveró.

¿Qué medidas tomará Soledad para aumentar la recaudación municipal?

Respecto a los desafíos inmediatos en la gestión comunal, Rasmussen indicó que una vez que la intendenta electa asuma el cargo, deberá ingresar “con la guillotina” para ordenar la institución.

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Explicó que la sola reorganización interna y el saneamiento administrativo de la Municipalidad de Asunción permitirán incrementar la recaudación hasta en un 80%. A su criterio, la ciudadanía volverá a ponerse al día con sus tributos municipales al percibir transparencia y confianza en la nueva administración.

¿Cómo funcionó el voto cruzado en las máquinas de votación?

En la tramo final de la entrevista, el coordinador del equipo de transición salió en defensa de los mecanismos tecnológicos e institucionales implementados en el proceso electoral. Defendió el uso de las máquinas de votación, así como el desbloqueo de listas que facilitó la formación de alianzas y evitó la dispersión del voto de la oposición.

Aseguró que la ciudadanía finalmente logró familiarizarse y “amigarse” con la interfaz de las pantallas de sufragio. “Y esto nosotros lo dijimos, esto se va a lograr solamente con la práctica de la ciudadanía”, finalizó.